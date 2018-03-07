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Найден новый способ ускорить женский оргазм
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Найден новый способ ускорить женский оргазм 

Рамблер 7 марта 2018
Фото: Кадр из фильма "Щепка"
Все слышали о волшебной точке G, но немногие знают о существовании точки A.
Эксперты рассказали, как найти точку А и что делать, чтобы ускорить получение оргазма.
Точка А расположена на передней стенке влагалища, между шейкой матки и мочевым пузырем. Это сверхчувствительное место, где собрано множество нервных окончаний.
Когда женщина сильно возбуждается, ткани, окружающие точку А, начинают сокращаться таким образом, что пенис партнера может проникнуть как бы за шейку. Сигналом служит — увеличение количества смазки и сокращение стенок влагалища.
Еще одна особенность в том, что эта зона не становится болезненно чувствительной сразу после оргазма, а значит, удовольствие можно существенно продлить.
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