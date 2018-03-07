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Найден секрет взаимопонимания супругов
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Найден секрет взаимопонимания супругов 

Lenta.ru 7 марта 2018
Фото: Кадр из фильма "Союзники"
Супруги хорошо чувствуют эмоции друг друга, когда эти эмоции положительные. К такому выводу пришла семейный психолог Кристина Д. Курнос, результаты ее иследования публикует научный журнал Family Process.
По утверждению ученого, позитивные эмоции хорошо влияют на отношения между людьми. Негативные эмоции, даже если они вообще не связаны с личными отношениями, отрицательно сказываются на взаимопонимании в паре.
Этот вывод в целом верен для отношений между людьми. Но, как замечает исследователь, супруг это важнейший социальный партнер для человека, поэтому взаимопонимание с ним крайне важно.
Психолог подчеркивает, что негативные эмоции не только усугубляют отношения между супругами, но и плохо считываются. Хорошее настроение правильно воспринимается другим супругом, потому что предается ему, а вот понять, что партнер испытывает грусть или печаль, бывает не очень просто. Отрицательные эмоции партнер обычно угадывает, но не сразу ощущает сам.
Психолог советует супругам меньше злиться и больше наблюдать друг за другом. Если супруг чувствует, что его «половина» настроена как-то необычно, то стоит поинтересоваться, что случилось и предложить свою помощь.
В январе сообщалось, что психологи выявили способ построить прочные романтические отношения между людьми, только планирующими вступить в брак.
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