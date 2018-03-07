Служебный роман: стоит ли спать с боссом

Как и зачем нарушать уставные отношения, а также, стоит ли спать с боссом — WMJ раскрывает все карты.

Ни для кого не секрет, что с коллегами противоположного пола можно заниматься не только, скажем, проектированием или мониторингом, но и старым добрым сексом.

Все мы знаем, что интрижки на работе ни к чему хорошему не приводят, да и корпоративная политика всячески возбраняет подобные связи, но все же многие поддаются соблазну и мы их понимаем. Большинство научных теорий о природе любви, выдвигаемых мировыми психологами подтверждают, что совместная работа — лучший детонатор симпатии, влюбленности и даже страсти.

Если задуматься, офисы — идеальная площадка для зарождения глубокой симпатии. Минимум восемь часов в день тебя окружают симпатичные мужчины, одетые по дресс-коду, буквально требующем выглядеть с иголочки. Вы вместе обедаете, обсуждаете личную жизнь, и конечно, пересекаетесь на корпоративных вечеринках. Выходит, вы нигде не сможете выглядеть более привлекательными, чем на своих рабочих местах, если не считать игр с детьми и щенками в парке.

Любой рабочий коллектив — тот же школьный класс или группа в университете. С той только разницей, что состоит он из более взрослых и искушенных мужчин и женщин. Другими словами, это еще одно сообщество, в котором дружбу от секса отделяет очень тонкая грань. Так стоит ли удивляться, когда коллеги просыпаются под одним одеялом?

Если и вам не удалось избежать личных отношений на работе, то нужно хотя бы помнить, что у такой любви есть свои неписанные правила, соблюдение которых позволит избежать нежелательных последствий «служебного романа».

1. Держите роман в тайне

Самая большая глупость, которую вы можете совершить, это пойти на обед, с так сказать, подружками по работе и начать изливать им душу. Но, именно коллектив может стать первым врагом зарождающегося романа. Методы борьбы с «ужасным злом и страшной несправедливостью» в виде твоих сияющих глаз будут разнообразными и изощренными. И все это только из-за великого соблазна «проехаться» по вашему гипотетическому счастью! Поэтому, улыбаемся и машем, закрыв рот на замок.

2. Не занимайтесь сексом в офисе

Вот тут сказать себе нет будет сложно. Почти у каждого человека есть в арсенале сексуальная фантазия, как раз из этой серии. Поэтому, если мужчина рядовой служащий, а не начальник, соберите всю волю в кулак и даже мечтать не смейте о том, как вы предаетесь страсти на его рабочем столе. Ибо подобное поведение в лучшем случае сделает вас объектом насмешек, причем вполне справедливых. В худшем случае вы лишитесь рабочего места. В этом случае работает еще одно негласное правило — не заниматься сексом с тем, кто может уволить вас, и с тем, кого можете уволить вы. Это правило актуально всегда, а возможные исключения только подтверждают его.

3. Не смешивайте рабочие отношения с личными

Хотя бы потому, что это лишний повод выдать себя. Как только начнете упражняться в сарказме, потому что вчера он не приехал вовремя к ужину, сразу делай ставки, через сколько ваше предвзятое отношение покажется всем странным. Когда коллеги находятся в отношениях, вполне естественно, что размывается грань между рабочей и личной жизнью. Именно поэтому важно контролировать свои эмоции и постараться не допустить, чтобы личные вопросы стали частью офисного пространства.

4. Не пренебрегайте обязанностями и не превышайте полномочия

Постарайтесь на работе, думать о работе, и коллегу своего оставьте в покое. Даже если страсть овладела вами полностью, и вы не можете прожить без него ни минуты, не стоит превращать обеды в двухчасовые свидания или на всякий случай присматривать отели недалеко от офиса. Займитесь делом, каким именно, всегда напомнит ваш трудовой договор, ну а если совсем заиграетесь — начальник.

5. Защищайте свое доброе имя

Очень плохая идея переспать со всеми мужчинами в офисе. Ярлык распутной женщины приклеится быстро и надолго. Будет некомфортно каждый раз видеть шушукающихся за спиной коллег о вашей любвеобильности. Поэтому, лучше служебными романами просто не злоупотреблять и подписываться на такой риск, только если возникли серьезные чувства.

6. Продумайте заранее пути отхода

Не хотим ломать кайф, но какими бы прекрасными ни казались эти отношения, у них не так много шансов закончится свадьбой. По статистике, более 70% «служебных романов» все же расстаются в течение первого года. Лучше сразу обсудить чего ожидает каждая сторона от этих отношений и как их без последствий грамотно закончить, в том случае, если никто из вас не заинтересован в серьезном развитии. Это может звучать странно, но именно такой шаг защитит от возможных проблем в будущем.

Выбор всегда за тобой

На работе каждый потенциальный спутник жизни — как на ладони. Это не свидание вслепую, и скелета в шкафу тут не утаить. Если он звонит своей маме по шесть раз на дню или стена у его стола увешана портретами Рикки Мартина, вы узнаете об этом первой. Кроме того, вы увидите: как он справляется со стрессом, как распоряжается своим временем, как ведет себя в конфликтных ситуациях и т.д. Во всех других случаях эта информация становится доступной, только когда вы уже живете вместе.