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Звезда «Гарри Поттера» рассекретила свой роман
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Звезда «Гарри Поттера» рассекретила свой роман 

7 Дней 11 марта 2018
Фото: 7 Дней
На фото: #HarryPotter star #EmmaWatson and #Glee actor #ChordOverstreet are dating.
Эмма Уотсон удивила своих поклонников: роман, существование которого она, до недавнего времени, отрицала, оказался вполне реальным. В этом смогли убедиться на днях жители Лос-Анджелеса, ставшие свидетелями прогулки 27-летней актрисы с ее кавалером — 29-летним актером Чордом Оверстритом.
Эмма, прославившаяся исполнением роли Гермионы в «Гарри Поттере», шла рядом с Чордом, держа его за руку, и бросала на него нежные взгляды. При этом, она отчаянно «строила ему глазки» и хохотала над каждой шуткой своего спутника. Короче говоря, актриса выглядела влюбленной и счастливой. Между тем, еще неделю назад Уотсон утверждала, что они «просто друзья». Это заявление ей пришлось сделать в ответ на расспросы репортеров, заинтригованных ее поведением на одной из «послеоскаровских» вечеринок. Тогда она почти весь вечер не отходила от Оверстрита, а потом они покинули мероприятие вместе. При этом, Эмму и Чорда видели вместе еще и до этого — на концерте в прошлом месяце.
Напомним: до того, как она закрутила роман с Оверстритом, Уотсон около двух лет встречалась со специалистом в области компьютерных технологий — Уильямом Найтом. Причем, в то время она категорически отказывалась рассказывать что-либо о своих отношениях с Найтом. Эмма заявляла, что не желает превращать свои отношения в часть рекламной компании какого-нибудь очередного фильма. Она утверждала, что не желает втягивать Уильяма, не имеющего отношения к шоу-бизнесу, в «этот цирк».
Что же касается Чорда, то выбор Эммой нового бойфренда удивил тех, кто хорошо знает актрису. От такой убежденной феминистки, как Уотсон, трудно было ожидать, что она влюбится в Оверчорда, слывущего в Голливуде любителем вечеринок и завзятым «сердцеедом». Среди его прежних «жертв» есть немало достаточно известных персонажей — таких, как племянница Джулии Робертс — Эмма, а также другие актрисы — Лили Коллинз и Эшли Бенсон.
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