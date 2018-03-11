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Ксения Бородина официально прокомментировала слухи о третьей беременности
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Ксения Бородина официально прокомментировала слухи о третьей беременности 

Letidor.ru 11 марта 2018
Фото: Лиза
Ксения Бородина официально прокомментировала слухи о том, что ждет третьего ребенка. «Только сейчас увидела из новостей Инста, что, оказывается, вы в этом платье увидели у меня живот и подумали что я беременная. Так, может, определимся, худая — надоело, давай уже хоть пару кг набери — или все-таки толстушка с животом».
Мне-то моя форма сейчас нравится как никогда, на этом фото пришлось втянуть свой 7-месячный живот,
сообщила звезда поклонникам.
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Мар 11, 2018 в 12:30 PST
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