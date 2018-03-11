Как удержать мужчину, по словам самих мужчин

Женские журналы просто лопаются от количества советов по сохранению отношений. Причем все они строятся лишь на одном алгоритме: что бы такое сделать, чтобы навсегда привязать партнера. При этом, если спросить любого здравомыслящего мужчину о том, что делать, чтобы он не ушел, ответ удивит многих. Правда в том, делать как раз ничего не надо, а вот воздерживаться от некоторых действий — лучший рецепт. И мы уверены, подобные списки отчаявшиеся мужчины в первый раз написали еще на стенах пещер, приходя с мамонтом домой после охоты. Жаль, что их так никто не прочел.

Никакой критики

Мужчину постоянно критикуют. Того, кто много работает или занимается спортом или просто живет с женщиной, ругают во много раз чаще, чем хвалят. И от этого на самом деле иногда хочется бежать до канадской границы, не оглядываясь. Похвала требует больше душевных усилий, чем критика, но она и действенней. Хотя бы тем, что способна спасти отношения даже в самой безнадежной ситуации. А вот постоянная критика не спасет.

Никакого нытья

Нытье — это любая сентенция, настойчиво повторяемая чаще, чем раз в сутки. А если в ней еще и повелительные нотки, то никакого желания, кроме сделать наоборот, она не вызывает. Женщины могут любым образом издеваться — перестать готовить, выселить на диван в гостиную, не разложить носки по парам, и мужчина это выдержит с честью. А вот от постоянного нытья нужно искать постоянное же убежище вне отношений.

Никаких рыданий

Плач — секретное оружие женщин. Но мало кто знает, что убивает это оружие только желание мужчины оставаться в отношениях. Даже самый опытный и мудрый партнер не в курсе, что делать с женскими слезами, а неизвестность пугает. К тому же любая утешительная манипуляция обычно истолковывается плачущей женщиной вопреки изначальной цели. А если просто игнорировать рыдания, сразу же получаешь клеймо равнодушного подонка. Проще уйти к той, которая плачет в одиночестве.

Никаких «серьезных» бесед об отношениях

Слово «серьезный» вообще лучше изъять из лексикона, пока отношения не превратились в унылое перетягивание лямки и пережевывание проступков друг друга в контексте «кто сильнее виноват». По факту фраза «нам надо серьезно поговорить» значит в переводе на человеческий «я буду говорить о том, как ты не прав во всем». А на самом деле без такого оборота легко обойтись, просто упомянув, что именно не устаивает и предложив решение.

Никаких диет

Лучше жить с пухлой подругой, чем терпеть издевательства над едой в своем присутствии. Это такая же правда, как и то, что путь к сердцу лежит через желудок. Партнерша на диете одним своим видом семафорит любому здоровому самцу: «беги, а то умрешь голодной смертью». Ее пищевые страдания распространятся и на рацион партнера, который почему-то должен из солидарности не есть торт и чипсы. А голодный мужчина — это потерянный мужчина.

Никаких запретов на «движуху»

Пора уже признать, что экшн у мужчин в крови, и перестать высказывать недовольство из-за «очередного» биатлона по ТВ или похода на рыбалку. Самцу просто нужно время и место, чтобы подвигаться самому или посмотреть, как двигаются другие. Дать ему это место, значит, обеспечить хотя бы кратковременный комфорт. А это уже половина успеха. Кто в своем уме захочет сбегать из места, где не достают возгласами «опять этот дурацкий футбол».

Никакого воздержания

Господи, никто не просит прыгать в постель по первому требованию партнера. Все бойфренды мира на самом деле долгие годы ждут лишь одного — признания, что женщинам секс нужен не меньше, чем мужчинам. Прийти к согласию в этом вопросе в отдельно взятых отношениях ничего не стоит, ведь это правда. Но тогда секс перестанет быть орудием манипуляции, и у женщины в рукаве будет на один козырь меньше. Но чего стоит этот козырь, если он не поможет сохранить брак?

Никакого контроля

«А ты где? Уже едешь? А когда приедешь?». Удивительное дело, но эти вопросы бесят не потому, что мужчина хочет скрыть истинную информацию. Просто тотальный контроль унижает самим фактом. Да к тому же нерационален. Ну какая польза от «контрольных вопросов в голову» может быть, если они задаются не с целью узнать нечто интересное о жизни партнера, а только лишь по причине желания самоутвердиться. Проверка профилей всех, с кем мужчина переписывается в соцсетях, самый плохой способ не допустить разрыва.

Никаких прозвищ

Особенно в присутствии посторонних. Мужчина, между прочим, работает над своей репутацией. И превращаться прямо на глазах у изумленной публики из Сергея Юрьевича в «пусю» ему совсем не улыбается. Да и наедине мужчина всегда предпочтет собственное имя любому другому.

Ну и немного любви

Мужчина — тоже человеческое существо, как бы ни были удивлены этой информацией женщины. И как любое теплокровное, он делается покладистее, если проявлять любовь. Но только не этими вот женскими способами типа провокации ревности или напускной холодности. Любить мужика просто — обнять, похвалить и накормить будет достаточно.