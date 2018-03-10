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Петербурженка решила расторгнуть брак спустя 40 лет после ухода мужа
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Петербурженка решила расторгнуть брак спустя 40 лет после ухода мужа 

Мир24 10 марта 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В Петербурге женщина обратилась в полицию, чтобы правоохранители нашли ее мужа. Пенсионерка решила расторгнуть брак спустя 40 лет после ухода мужчины. Об этом сообщает «Фонтанка».
Со своим законным супругом женщина не встречалась с 1978 года. Петербурженка даже не знает, жив ли ее избранник.
Если полиция разыщет мужчину, пенсионерка намерена оформить официальный развод. Женщина призналась, что отметка о браке в паспорте тяготит ее.
Недавно СМИ рассказали о египтянке, которая бросила мужа из-за шаурмы через 40 дней брака. Мужчина отказался угостить свою спутницу во время прогулки.
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