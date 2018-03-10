Что делать, если он изменил

Ты думала, что этого никогда не произойдет, но вот ты узнала горькую правду — твой парень тебе изменил. Что делать?

Для начала тебе нужно успокоиться. Ты уже все равно ничего не можешь изменить, что сделано то сделано. Глубоко вдохни и подумай: насколько тебе важны эти отношения? Если ты понимаешь, что спокойно проживешь без него, то думать вообще не о чем: расставайся с парнем и бери отпуск на неделю. Тебе нужно выплакаться, съесть тонну мороженого, пересмотреть все части «Дневника Бриджит Джонс» и забыть о случившемся, как о страшном сне.

При этом нужно всегда помнить несколько очень важных вещей.

Не вини в случившемся себя

Даже не думай ему мстить

Как бы сильно ни хотелось проткнуть его шины ножницами, исцарапать машину, сжечь все его вещи и даже отплатить ему той же монетой, лучше воздержаться от таких припадков. Не стоит.

Преобразись

Новая прическа, маникюр, одежда: ты сразу почувствуешь себя лучше, а подлецу покажешь, что он потерял. Два из двух.

А вот если ты все равно видишь в изменнике свою вторую половинку, то так просто не отделаешься. Психолог Артем Пашкин советует: нужно решить вопрос с холодной головой.

Сядь и поговори с партнером. Выясни, одноразовый это променад или систематический. Если он изменяет тебе давно — как бы больно ни было, нужно прощаться. Значит, в его жизни уже нет места для тебя.

Если это было один раз и он очень сожалеет, спокойно обсуди случившееся. Спроси, что подтолкнуло его на этот шаг, чувствует ли он свою вину и что вам делать дальше. Если вы решили, что хотите продолжить отношения, то неплохо бы взять небольшой перерыв — понять, как вы чувствуете себя по отдельности.

В том случае, если вы все же не можете друг без друга, золотое правило — навсегда забыть об измене. Бывает такое, что женщины остаются с мужчинами после того как узнают о неверности и потом напоминают об ошибке при каждом удобном случае. Ни к чему хорошему это никогда не приводит.