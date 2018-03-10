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Эмбер Херд променяла Илона Маска на Шона Пенна
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Эмбер Херд променяла Илона Маска на Шона Пенна 

Мир24 10 марта 2018
Актриса Эмбер Херд, которая до недавнего времени встречалась с бизнесмена Илоном Маском, завела роман с актером Шоном Пенном, сообщает издание Page Six.
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