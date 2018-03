Это любовь! Кэти Перри в комбинезоне с изображением Орландо Блума

Кажется, теперь ни у кого не должно остаться сомнений в том, что Кэти (33) и Орландо (41) снова вместе. Недавно их заметили на прогулке в Праге, а до этого они якобы вместе отдыхали на Мальдивах. Однако влюбленные официально объявлять себя парой не спешат.

Ну а недавно Кэти отправилась в мировое турне. И вот, в Чили ее подловили фанаты после концерта, чтобы сфотографироваться. Счастливая Кэти позировала с довольными фанатами прямо из машины, и на ней был комбинезон с изображением Орландо. Ну это слишком мило!

Кстати, оказалось, что Блум и его мама были в таких же комбинезонах в день рождения актера в 2017 году. Тогда Орландо выложил фото и написал: «Лучший подарок. Неожиданный визит от моей мамы».

best gift ever surprise visit from me mum 🎈

Публикация от Orlando Bloom (@orlandobloom)

Янв 14, 2017 в 7:41 PST Может, он дал один Кэти, чтобы она не скучала?

