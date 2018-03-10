Екатерина Стриженова ожидает прибавления в семье

Екатерина и Александр Стриженовы вскоре впервые станут бабушкой и дедушкой. На эту мысль поклонников телезвезды навели изменения в фигуре старшей дочки звезды Первого канала — Анастасии. Наследница звездной четы в последнее время публикует снимки исключительно в нарядах просторного кроя, скрывая от посторонних округлившийся живот. В комментариях к снимкам подписчики Анастасии оставляют комментарии о предстоящем пополнении: «Маскируйся не маскируйся, а все равно все с вами ясно!Счастья вашей растущей семье!», «Арбузик невидимка!»

Телеведущая держит «оборону» и беременность дочки не комментирует. Екатерину и её дочку разделяют тысячи километров: уже много лет Анастасия с мужем Петром Грищенко живет в Великобритании. Там же, судя по всему, родится ребенок пары. При этом Стриженова постоянно находится на связи с любимой дочкой, а при любом удобном случае берет билет на самолет и летит к ней в гости.

Напомним, что тайное бракосочетание Анастасии с Петром состоялась летом 2013 года. В это году супруги отпразднуют деревянную свадьбу. Тем временем, родители Анастасии вместе уже более 20 лет. Не так давно Екатерина и Александр отпраздновали жемчужную свадьбу.