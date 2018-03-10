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Петербурженка спустя 40 лет решила развестись с ушедшим мужем
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Петербурженка спустя 40 лет решила развестись с ушедшим мужем 

Lenta.ru 10 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Петербургская пенсионерка попросила полицию найти ее законного супруга, с которым она не виделась с 1978 года. Об этом сообщает «Фонтанка».
По информации газеты, 63-летняя женщина хочет хотя бы знать, жив ли мужчина, чтобы затем официально оформить развод. Как отмечает издание, штамп в паспорте о регистрации брака тяготит ее.
Законный муж петербурженки, которому сейчас 70 лет, ушел от нее в 1978 году, поскольку пара не смогла ужиться.
В феврале сообщалось о жительнице города Приозерск в Ленинградской области, попросившей объявить в розыск ее мужа, который 42 года назад вышел из дома и не вернулся. Мужчина ушел после ссоры в 1975 году, когда семья жила в одном из сел Пензенской области. Полицейский, принимавший заявление, попросил 78-летнюю пенсионерку сообщить приметы пропавшего, но она так и не смогла вспомнить, как выглядел супруг.
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