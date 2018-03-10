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Дженнифер Лоуренс боится заниматься сексом
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Дженнифер Лоуренс боится заниматься сексом 

Popcake.tv 10 марта 2018
Фото: Popcake.tv
Дженнифер Лоуренс (Jennifer) можно любить как минимум за ее бесконечную искренность и открытость. Вот например, совсем недавно актриса поделилась с журналистами тайнами своей интимной жизни.
«Я только лаю, но не кусаюсь», — начала Дженнифер издалека. — «Я всегда говорю, как мне хочется секса, но если оглянуться в мое прошлое, я всегда занималась спала только со своими бойфрендами. Я все время говорю, как сильно мне этого нравится, но на деле не делаю этого».
Вот уже целый год, с тех пор как актриса рассталась с Дарреном Аронофски (Darren), Дженнифер не состоит в отношениях. «Я сейчас не с кем не встречаюсь. Я просто даю вам понять, как давно у меня не было секса. Я очень хочу отношений. Это не просто», — призналась девушка в интервью., -: «mother!»,. (Photo)
Но что действительно сильно беспокоит Дженнфер — это возможность подцепить венерическое заболевание. «Я — гермофоб*. Пока что мне удалось избежать ЗППП**, но член очень опасен», — рассказала она о своих страхах.
Поэтому Дженнифер всегда просит у своих партнеров медицинскую справку и регулярно проверяется сама. Как думаете, где заканчивается забота о своем здоровье и начинается паранойя?;
*Гермофобия — боязнь микробов
** ЗППП — заболевания, передающиеся половым путем
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