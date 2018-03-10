Дженнифер Лоуренс боится заниматься сексом

Дженнифер Лоуренс (Jennifer) можно любить как минимум за ее бесконечную искренность и открытость. Вот например, совсем недавно актриса поделилась с журналистами тайнами своей интимной жизни.

«Я только лаю, но не кусаюсь», — начала Дженнифер издалека. — «Я всегда говорю, как мне хочется секса, но если оглянуться в мое прошлое, я всегда занималась спала только со своими бойфрендами. Я все время говорю, как сильно мне этого нравится, но на деле не делаю этого».

Вот уже целый год, с тех пор как актриса рассталась с Дарреном Аронофски (Darren), Дженнифер не состоит в отношениях. «Я сейчас не с кем не встречаюсь. Я просто даю вам понять, как давно у меня не было секса. Я очень хочу отношений. Это не просто», — призналась девушка в интервью., -: «mother!»,. (Photo)

Но что действительно сильно беспокоит Дженнфер — это возможность подцепить венерическое заболевание. «Я — гермофоб*. Пока что мне удалось избежать ЗППП**, но член очень опасен», — рассказала она о своих страхах.

Поэтому Дженнифер всегда просит у своих партнеров медицинскую справку и регулярно проверяется сама. Как думаете, где заканчивается забота о своем здоровье и начинается паранойя?;

*Гермофобия — боязнь микробов

** ЗППП — заболевания, передающиеся половым путем