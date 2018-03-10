Почему платить женщине за мужчину — нормально

Негласное правило, успешно дошедшее до нас со старых времён, гласит: мужчина должен платить за женщину. Свидания и прочие встречи часто строятся с учётом этого правила. Ну а что если перевернуть ситуацию — может ли женщина заплатить за мужчину? И почему?

Почему так сложилось?

Эта традиция берёт своё начало в давних временах, когда женщины не допускались к оплачиваемой работе и, соответственно, не могли иметь собственные деньги. Хотя тогда и с женским присутствием в публичных пространствах — особенно наравне с мужчинами — были проблемы. Позже, с развитием капитализма и допуском женщин в публичную сферу их заработки составляли существенно меньшую сумму по сравнению с мужскими. Это вполне объясняется нежеланием допустить ситуации, в которой пошатнулся бы авторитет мужчины как главы и кормильца и возникла бы угроза существовавшим в обществе отношениям власти. В то же время традиции «выкупа» женщин, выходивших замуж, и их последующего обеспечения как матерей семейств у высших классов общества сформировали следующую практику в этикете: женщина, подчиненная мужчине и требовавшая защиты как «слабая», неизменно должна была быть избавлена не только от необходимости, но и от возможности принимать какие-либо финансовые решения.

Сейчас женщины свободны в решении создавать или не создавать семью, рожать детей или оставаться бездетными, делать карьеру или посвятить себя семье — или же по возможности совмещать эти сферы жизни. Однако традиция все-таки перекочевала и в наш век. Но всё-таки почему бы женщине при желании не заплатить за мужчину?

Почему заплатить за мужчину нормально?

Потому что это тоже может быть способом выразить свою симпатию. Особенно если по какой-либо причине мужчина не может, например, позволить себе определённый ресторан или мероприятие, а вы хотели бы провести с ним время именно там. К тому же это может стать отличным поводом для разговора о том, как каждый из вас понимает взаимоотношения в паре.

Потому что это позволит ему понять, что вы наверняка не станете требовать от него соответствия стереотипам о «настоящем мужчине». И вполне вероятно, что для него это будет сильным облегчением, а для вас — сигналом к тому, что с этим человеком можно попробовать построить здоровые, работающие отношения, на которые не будут влиять разные предрассудки. Но это не касается ситуаций, где мужчина воспринимает ваши желание и готовность заплатить как возможность финансово сесть на вашу шею, что обычно выясняется довольно быстро.

Потому что это позволит вам не чувствовать себя чем-то обязанной ему впоследствии и избежать ситуации, в которой мужчина при желании смог бы манипулировать своими финансовыми вложениями в ваши встречи.

Потому что это возможность порадовать человека и показать ему, что он вам дорог, особенно если речь уже о длительных отношениях и вы более-менее знаете мужчину. В конце концов, кто вам дороже, он или стереотипы?

Потому что мы можем. А если можем, то почему бы и нет?

Я не имею в виду, что мужчина не может заплатить за женщину, а женщина всегда должна платить за мужчину. Я не говорю также о ситуациях, где мужчина требует от женщины заплатить, хотя изначально была некая другая договорённость.

Главное в любой ситуации, где фигурирует момент оплаты — деловой ли это обед, первое свидание или одна из устоявшихся семейных традиций — обсуждение этого вопроса женщиной и мужчиной и принятие общего решения, которое бы устраивало обе стороны. В то же время необходимо учитывать, что по факту женщины в России получают в среднем на 30% меньше, чем мужчины; среди них довольно много матерей-одиночек, которые вряд ли могут позволить себе делать это часто — или вообще не могут; а также то, что женщина, готовясь к свиданию, обычно вкладывает в свой внешний вид куда больше сил и денег, чем мужчина, из-за куда более требовательных к женской внешности социальных стандартов. Но это уже совсем другая история.

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