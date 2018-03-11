Нойштедтер: «Если мужчина любит другого мужчину, это не должно вас как-то задевать»

Защитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер придерживается мнения, что в XXI веке «все люди равны и могут делать то, что им хочется».

"Каждый человек может любить, кого захочет. Мы должны это просто принять. С этим ничего не поделаешь. Это жизнь. Если мужчина любит другого мужчину — что же, это их личное дело. Это не должно вас как-то задевать. Просто примите это, и живите своей жизнью, с женой — замечательно. Вот такая сегодня жизнь. Мы не можем её изменить, не можем ей противиться. Мы все равны", — заявил футболист.

Также Нойштедтер не любит стереотипы. В частности, он не согласен с тем, что все русские пьют водку.

"Я, честно сказать, алкоголь в первый раз попробовал только в 18 лет. Может, бокал пива до этого выпил. На дне рождения в честь моего совершеннолетия с друзьями попробовал водку. Плохой вкус, очень неприятный. Я вообще не люблю крепкие напитки. Я предпочитаю пиво после игры. И красное вино мне нравится", — признался атлет.

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