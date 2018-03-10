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Петербурженка решила начать жить заново и развестись с ушедшим 40 лет назад мужем
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Петербурженка решила начать жить заново и развестись с ушедшим 40 лет назад мужем 

Газета.Ru 10 марта 2018
Фото: Pixabay
Жительница Санкт-Петербурга в возрасте 63-х лет решила начать жить заново. Для этого она сочла необходимым официально развестись с мужем, который ушел от нее 40 лет назад, сообщает "Фонтанка.ру".
Женщина обратилась в районный отдел полиции с просьбой разыскать мужа, с которым они не жили с 1978 года, но формально состояли в браке. Петербурженка попросила выяснить, жив ли ее супруг, чтобы развестись с ним.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир Петербурга обнаружили мужчину, не выходившего из дома со времен распада СССР.
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