Светлана Лобода улетела рожать в США

Недавно певица, ведущая, автор песен, дизайнер, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода официально сообщила поклонникам, что ждет второго ребенка.

До появления на свет малыша осталось совсем немного, и в преддверии родов артистка улетела в США. Как сообщала ранее Светлана Лобода, ее кроха появится на свет именно в Америке. На время пребывания за рубежом звезда арендовала роскошный особняк, который уже мельком показала в личном блоге.

Фото: Instagram

Напомним, Светлана Лобода растит единственную дочь Евангелину, малышка появилась на свет в 2011 году, в отношениях артистки с танцором, хореографом и диджеем Андреем Царем. В 2014 году певица официально сообщила, что рассталась с отцом своего ребенка.

Как сообщают некоторые отечественные СМИ, отцом будущего малыша артистки является лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. Звезды познакомились в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку — и, как утверждают папарацци, продолжили после этого тайно встречаться.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) Мар 10, 2018 в 3:31 PST Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) Фев 27, 2018 в 12:02 PST Фото: Instagram @lobodaofficial

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