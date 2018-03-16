Ещё
Светлана Лобода улетела рожать в США
Далее:
Читайте также:
Ещё

Светлана Лобода улетела рожать в США 

Letidor.ru 16 марта 2018
Фото: Letidor.ru
Недавно певица, ведущая, автор песен, дизайнер, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода официально сообщила поклонникам, что ждет второго ребенка.
До появления на свет малыша осталось совсем немного, и в преддверии родов артистка улетела в США. Как сообщала ранее Светлана Лобода, ее кроха появится на свет именно в Америке. На время пребывания за рубежом звезда арендовала роскошный особняк, который уже мельком показала в личном блоге.
Фото: Instagram
Напомним, Светлана Лобода растит единственную дочь Евангелину, малышка появилась на свет в 2011 году, в отношениях артистки с танцором, хореографом и диджеем Андреем Царем. В 2014 году певица официально сообщила, что рассталась с отцом своего ребенка.
Как сообщают некоторые отечественные СМИ, отцом будущего малыша артистки является лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. Звезды познакомились в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку — и, как утверждают папарацци, продолжили после этого тайно встречаться.
Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) Мар 10, 2018 в 3:31 PST  Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) Фев 27, 2018 в 12:02 PST  Фото: Instagram @lobodaofficial
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
«В Контакте» и  «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Ксения Бородина официально прокомментировала слухи о третьей беременности Ксения Алферова нежно поздравила маму с днем рождения Сергей Безруков поделился редким фото с женой и подросшей дочерью
 Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело44
Звезда «Великолепного века» показала фото из юности3
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
Волкова и ее дочь тяжело переживают утрату34
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение