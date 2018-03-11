Жительница Санкт‐Петербурга решила развестись со своим супругом через 40 лет после его ухода

Сильное желание развода с мужем охватило жительницу Северной столицы спустя 40 лет после исчезновения ее мужа из семьи, сообщили местные издания.

Сообщается, что в настоящее время штамп в паспорте мешает

63-летней

женщине начать новую личную жизнь. Ранее пенсионерка из Калининского района

Санкт-Петербурга

обратилась с заявлением в правоохранительные органы с просьбой отыскать ее 70-летнего

супруга.

По ее словам, заявительница и пропавший мужчина расписались в 1978 году. Однако совместный быт расстроил планы супругов на долгую совместную жизнь — мужчина собрал все свои вещи и исчез.

Известно, что попыток найти супруга не предпринималось. Так они прожили в законном браке 40 лет, при этом ни разу не видя друг друга. Сейчас пенсионерка ищет своего пропавшего мужа, чтобы окончательно поставить точку в семейном конфликте и развестись.

Психологи нашли ключ к семейному счастью. По мнению специалистов причиной множества конфликтов является неправильная коммуникация между супругами.