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Жительница Санкт‐Петербурга решила развестись со своим супругом через 40 лет после его ухода
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Жительница Санкт‐Петербурга решила развестись со своим супругом через 40 лет после его ухода 

360tv.ru 11 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Сильное желание развода с мужем охватило жительницу Северной столицы спустя 40 лет после исчезновения ее мужа из семьи, сообщили местные издания.
Сообщается, что в настоящее время штамп в паспорте мешает
63-летней
женщине начать новую личную жизнь. Ранее пенсионерка из Калининского района
Санкт-Петербурга
обратилась с заявлением в правоохранительные органы с просьбой отыскать ее  70-летнего
супруга.
По ее словам, заявительница и пропавший мужчина расписались в 1978 году. Однако совместный быт расстроил планы супругов на долгую совместную жизнь — мужчина собрал все свои вещи и исчез.
Известно, что попыток найти супруга не предпринималось. Так они прожили в законном браке 40 лет, при этом ни разу не видя друг друга. Сейчас пенсионерка ищет своего пропавшего мужа, чтобы окончательно поставить точку в семейном конфликте и развестись.
Психологи нашли ключ к семейному счастью. По мнению специалистов причиной множества конфликтов является неправильная коммуникация между супругами.
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