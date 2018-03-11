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Любовь Толкалина лечит простуду с помощью песни Гребенщикова и цветов
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Любовь Толкалина лечит простуду с помощью песни Гребенщикова и цветов 

Eva.ru 11 марта 2018
Фото: Eva.ru
Известная актриса Любовь Толкалина, бывшая жена режиссера Егора Кончаловского, переживает не лучшие времена — она приболела, но поклонники считают, что у нее есть проблемы и на личном «фронте». Красавице приписывают роман с эксцентричным музыкантом Борисом Гребенщиковым, хотя они и не подтверждают слухов. Но на днях знаменитость вновь дала повод для подобных рассуждений.
40-летняя актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала ролик, в котором можно увидеть, как она шепотом пела песню лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова «Не трать время». В соцсетях многие пользователи посчитали, что речь идет о своеобразном признании в любви артисту: «39 сменилось на 38, безголосье и удушье… и это подарок, конечно… к празднику… начинаю применять избиение священным тюльпаном… Ну и ежедневное письмо в космос». Хотя Толкалиной и приписывают романы, но женщина не спешит с откровениями на счет личной жизни. О ее отношениях с Гребенщиковым стали говорить после того, как в сети появились совместные фото артистов.
В ходе записи видео звезда «била» себя по лицу тюльпаном, что показалось странным поклонникам ее таланта. Были и те, кто посчитал это своеобразной «терапией»: «Как это нежно и красиво спела! Выздоравливай и будь счастлива!» «Болезнь нужно забрасывать цветами. Все правильно делаете, Любаша! Скоро выздоровление!» «По-моему, заболела душа… А простуда, это фантики…» «Лечение с помощью цветов… А что, вариант!» «Поправляйтесь. Любви, внимания, добра, тепла, Солнышка. Любушка, вы сильная!» «Выздоравливайте и срочно лечите душевные раны!» Кстати, по прошествии нескольких часов видео актриса по какой-то причине удалила со своей страницы.
Напомним, в начале прошлого года Любовь Толкалина объявила, что рассталась с Егором Кончаловским, отцом своей дочери Марии, с которым они были вместе около 20 лет. Пара не регистрировала союз официально, потому развода как такового не было. Бывшим влюбленным удалось сохранить нормальные отношения.
Толкалина в начале года трогательно поздравила бывшего гражданского мужа с 52-летием. Многим понравилось то, что она и Кончаловский уважительно относятся друг к другу, что мало кому удается после расставания.
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