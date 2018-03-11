Жительница Санкт-Петербурга решилась на развод через 40 лет после ухода мужа 

В Санкт-Петербурге пожилая дама захотела развестись спустя 40 лет после расставания. Пенсионерка из Калининского района обратилась в правоохранительные органы с просьбой разыскать ее официального мужа. Сорок лет назад влюбленные зарегистрировали свои отношения, но семейная жизнь не продлилась и года. Еще в 1978 году мужчина собрал свои вещи и покинул семейное гнездо на проспекте Науки. С тех пор о судьбе законного супруга женщине ничего не известно, она даже не знает жив ли ее 70-летний избранник. Необычность ситуации состоит в том, что отметка в паспорте о замужестве все эти сорок лет женщину никак не тяготила, жгучее желание развестись пенсионерка ощутила лишь в 63 года. Оказалось, что замужество препятствует ей построить новые отношения.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают ушедшего некогда мужчину. Если информацию о нем будет обнаружена, супруги, наконец, смогут официально развестись, сообщает "Фонтанка.ру".
Тем временем, сохранить брак не удается и звездным парам. «Свободная пресса» сообщала, что Дженифер Энистон, ставшая знаменитой благодаря роли Рэйчел Грин в сериале «Друзья», рассказала о намерении расстаться с мужем. Скандальное заявление она сделала в эфире одного из американских телеканалов во время интервью. С актером и сценаристом Джастином Теру, сыгравшем в фильме «Железный человек 2» Эннистон обручилась в 2012 году, а поженились актеры всего три года назад. Факт бракосочетания влюбленные старались не афишировать, сама церемония прошла тайно. Несмотря на это, сохранить свои отношения пара так и не смогла.