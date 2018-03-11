Ещё
Жительница Санкт-Петербурга решилась на развод через 40 лет после ухода мужа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жительница Санкт-Петербурга решилась на развод через 40 лет после ухода мужа 

Свободная пресса 11 марта 2018
В Санкт-Петербурге пожилая дама захотела развестись спустя 40 лет после расставания. Пенсионерка из Калининского района обратилась в правоохранительные органы с просьбой разыскать ее официального мужа. Сорок лет назад влюбленные зарегистрировали свои отношения, но семейная жизнь не продлилась и года. Еще в 1978 году мужчина собрал свои вещи и покинул семейное гнездо на проспекте Науки. С тех пор о судьбе законного супруга женщине ничего не известно, она даже не знает жив ли ее 70-летний избранник. Необычность ситуации состоит в том, что отметка в паспорте о замужестве все эти сорок лет женщину никак не тяготила, жгучее желание развестись пенсионерка ощутила лишь в 63 года. Оказалось, что замужество препятствует ей построить новые отношения.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают ушедшего некогда мужчину. Если информацию о нем будет обнаружена, супруги, наконец, смогут официально развестись, сообщает "Фонтанка.ру".
Тем временем, сохранить брак не удается и звездным парам. «Свободная пресса» сообщала, что Дженифер Энистон, ставшая знаменитой благодаря роли Рэйчел Грин в сериале «Друзья», рассказала о намерении расстаться с мужем. Скандальное заявление она сделала в эфире одного из американских телеканалов во время интервью. С актером и сценаристом Джастином Теру, сыгравшем в фильме «Железный человек 2» Эннистон обручилась в 2012 году, а поженились актеры всего три года назад. Факт бракосочетания влюбленные старались не афишировать, сама церемония прошла тайно. Несмотря на это, сохранить свои отношения пара так и не смогла.
Свободная пресса: последние новости
Брэд Питт начал отношения с Деми Мур В девушке Дмитрия Борисова пользователи узнали Уму Турман Билан признался, почему у него нет женщины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность23
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело80
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой21
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение