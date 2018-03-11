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Медовый месяц? Эмили Ратаковски с мужем отдыхают в Юте
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Медовый месяц? Эмили Ратаковски с мужем отдыхают в Юте 

Peopletalk 11 марта 2018
Фото: Peopletalk
Пару недель назад Эмили Ратаковски (26) шокировала всех своих фанатов и воздыхателей: модель вышла замуж за своего бойфренда Себастьяна Бер-Маккларда. Они, правда, были вместе всего месяца три, но любовь ведь дело такое.
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Ну а теперь, кажется, пара отправилась в медовый месяц. Вот уже несколько дней Эмили делится откровенными и не очень фотографиями из отпуска в Юте. Правда, снимков с Себастьяном не так много.
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Все-таки себя фотографировать она любит больше.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/medovyj-mesyats-emili-ratakovski-s-muzhem-otdyhayut-v-yute/
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