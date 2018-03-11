Неожиданно! Тина Кунаки и Венсан Кассель прилетели в Москву

Тина (20) и Венсан (51) — очень яркая пара, и очень обсуждаемая. Венсан встретил Кунаки (модель моложе актера на 31 год) почти три года назад. И роман свой они почти и не скрывали: сразу стали появляться друг у друга в Stories и вместе путешествовать.

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А вчера стало известно, что парочка прилетела в Москву. Модель поделилась фото в своем Instagram и написала: «Привет», а ее возлюбленный прокомментировал снимок старым, добрым русским «п….ц», правда, написав его латиницей. Цель визита ни Тина, ни Венсан пока не раскрыли, но, судя по Stories, они уже успели оценить рестораны и ночную жизнь города. Влюбленные выложили пару видео из клуба.

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Эх, повезло же кому-то увидеть их вживую.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/neozhidanno-tina-kunaki-i-vensan-kassel-prileteli-v-moskvu/