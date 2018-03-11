Максим Дрозд: Стараюсь помогать монастырю, где живет мама

11 марта один из самых брутальных актеров российского кино Максим Дрозд отмечает 50-летний юбилей.

В преддверии праздника он оказался в центре скандала. 2 января похоронили 57-летнего актера Александра Шаврина , который недавно развелся со своей супругой, звездой ситкома «Одна за всех» Анной Ардовой. Тут же появилась информация, что актриса ушла к мачо Дрозду, после этого ее муж якобы спился и заболел раком. Мы выяснили у Максима, в каких он отношениях с Анной, и вспомнили самое откровенное интервью кинозвезды.

— Мы с Аней играли в спектакле «Женатый, но живой», да, там были откровенные сцены, поэтому, наверное, нас стали женить. Но между нами ничего нет! У нас отношения как у коллег по сцене, не верьте сплетням, — заверил нас Дрозд.

Между тем ему многие приписывают множество романов и измен. Актер был трижды женат. Вот что он рассказывал нам о своих женах:

— Первый раз я женился в 21 год, но мы вскоре развелись. В первом браке родилась Даша. Она окончила университет, теперь дипломированный психолог. Живет вместе с мамой в Риге. От второй жены у меня двое детей — Егор и Маша. От третьей жены (актриса Виктория Полторак , с ней Максим познакомился на съемках сериала «Проклятый рай». — Авт.) у меня дочка Софи.

С бывшими женами Максим остался в хороших отношениях и материально помогает всем своим детям.

— О бывших скажу так: они были удивительными и прекрасными женщинами, я ими горжусь и жалею, что на многое не хватило чувств и понимания… Увы. Сегодня хочу покаяться перед ними: наверное, во многом был виноват сам. Я вспыльчивый, человек настроения, не пускаю людей в свое эмоциональное и интеллектуальное пространство. А это, как я теперь понимаю, очень обидно для женщин. Захотела моя женщина пойти в театр, а у меня настроение не то, скажу ей: «Иди с подругой, хочу побыть дома один». Обижается. Могу вспылить из-за пустяков, но быстро отхожу.

— Вы изменяли своим женам?

— Нет, какой смысл жениться, чтобы потом ходить налево?!

Но мама актера, Людмила Курортник, считает, что сын ведет неправедный образ жизни, ведь она много лет назад стала послушницей одного из киевских монастырей.

— Мама была светской женщиной, любила актерские посиделки и капустники. В какой-то момент заметил, что она стала меняться: дома появилось много икон, все чаще она ходила на службы в церковь, стала скромнее одеваться. А потом в одночасье решила уйти в монастырь как послушница. Сейчас мама говорит, что я веду неправедный образ жизни, но я не обижаюсь. Еще больше люблю ее за это. А монастырю, где она живет, стараюсь помогать по возможности.

Три года назад Максим Дрозд пережил тяжелую трагедию: в 2015 году умер его 74-летний отец, актер Георгий Дрозд , известный по ролям в лентах «Дом с лилиями», «Дважды рожденный» и многим другим. О заболевании отца Максим говорил неохотно, видно, что он очень переживал и не хотел общаться на эту тему, чувствовалось, что все очень плохо. Максим даже собирался ехать на Валаам и вымаливать на святой земле здоровье для отца.

— У папы год назад диагностировали серьезное заболевание, не хочу говорить, какое именно. Он периодически ложится в больницу на обследование, ему делают переливание крови, — говорил тогда Максим. — Есть некоторые улучшения, хочется верить, что поправится.