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Жену оскандалившегося Михаила Ефремова обвинили в пьянстве мужа
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Жену оскандалившегося Михаила Ефремова обвинили в пьянстве мужа 

Teleprogramma.pro 11 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Лена Миро решила озвучить свою точку зрения по поводу скандала, произошедшего в Самаре во время спектакля. Напомним, Михаил Ефремов появился на сцене в нетрезвом виде и оскорблял зрителей матерными словами. Правда, сам артист уверяет, что провинциальная публика его просто не правильно поняла.
По словам Миро, ее всегда удивляло, как человек, живущий в семье, может так напиваться. Кто как не близкие должны помогать человеку, который уходит в запой. «Ну, неужели жена не может сказать: остановись, родной, ты превратился в животное! — пишет она — Жена алкоголика — это диагноз. Наполовину в том, что пьет муж, всегда виновата жена». По словам Миро, созависимые супруги все терпят: пьянство, хамство, позор и побои.
«Мужчину во многом делает женщина. Если твой муж бухает, то виновата ты. У нормальных женщин мужья не пьют и не дебоширят, потому что или ведут себя прилично, или жена уходит от алкаша», — убеждена блогер. — Тех жен, которые терпят пьянство супругов, даже нельзя назвать женщинами».
Напомним, после самарского скандала жена Михаила Ефремова заступилась за него. «С трудом верю в то, что описывают очевидцы. Наполовину это вранье», — сообщает портал dni.ru.
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