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Анджелина Джоли отбила у Брэда Питта все желание
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Анджелина Джоли отбила у Брэда Питта все желание 

WomanHit.ru 11 марта 2018
Фото: WomanHit.ru
По красавчику Брэду Питту сохнут женщины по всему миру, мечтая оказаться в его постели, но их желание не осуществимо. Голливудский секс-символ решил взять перерыв и отказался от интима. Актер хочет сосредоточиться на ежедневной заботе о своём теле, заниматься тренировками и медитацией, сообщает The Sun.
После расставания с Анджелиной Джоли, Питт пересмотрел свои взгляды на жизнь. Он стал лучше питаться и бросает пить. У него появилась возможность разобраться в собственном внутреннем мире. Брэд был в отношениях почти всю взрослую жизнь, теперь в одиночестве он делает то, чего раньше делать не мог — отдыхает от женщин.
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