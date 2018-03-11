Анджелина Джоли отбила у Брэда Питта все желание 

По красавчику Брэду Питту сохнут женщины по всему миру, мечтая оказаться в его постели, но их желание не осуществимо. Голливудский секс-символ решил взять перерыв и отказался от интима. Актер хочет сосредоточиться на ежедневной заботе о своём теле, заниматься тренировками и медитацией, сообщает The Sun.
После расставания с Анджелиной Джоли, Питт пересмотрел свои взгляды на жизнь. Он стал лучше питаться и бросает пить. У него появилась возможность разобраться в собственном внутреннем мире. Брэд был в отношениях почти всю взрослую жизнь, теперь в одиночестве он делает то, чего раньше делать не мог — отдыхает от женщин.