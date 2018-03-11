Мартовские кошечки

Татьяна, 30 лет, менеджер по продажам рекламы

В свободное от работы время девушка любит путешествовать, кататься на сноуборде, коньках. Занимается йогой, ходит в театры и кино, любит концерты живой музыки, закаты и свою собаку.

«Идеальный мужчина для меня — это заботливый мужчина. Внешность не решает. Бывает, сначала не замечаешь человека, а в процессе общения он тебе раскрывается, и ты влюбляешься не в оболочку, а в содержание.

На первоначальном этапе при знакомстве иногда раздражает обилие орфографических ошибок в сообщениях. Меня отталкивает, если мужчина не самостоятельный, женщина не должна рулить в отношениях. Привлекает терпеливость и чувство юмора.

Самый недостойный мужской поступок — это измена. Такие люди предают не только того, кто рядом, но и самого себя, свой собственный выбор. Считаю, что всем без исключения мужчинам важна в первую очередь наша поддержка. А в мужчине должен быть сильный стержень. За таким девушка будет чувствовать себя как за каменной стеной.

Думаю, что люди расходятся, когда уходит любовь. Других причин быть не может, иначе они будут бороться за то, чтобы быть вместе. А если любви изначально нет, то и сходиться незачем. Свои прошлые отношения стараюсь вообще не обсуждать. Выводы сделаны, работа над собой проведена, и это главное».

Анна, 27 лет, пианистка, психолог

Девушка увлекается культурой арабских стран, pole dance и психологией.

«Идеальный мужчина — амбициозный, идущий к своим целям, ответственный, благородный в мыслях и поступках. Меня привлечёт харизма, уверенность, невозмутимость, психическая стойкость. Оттолкнёт трусость, чувство, что ты нравишься мужчине, а он прячется, убегает, боится сделать шаги навстречу. Еще хамство, непотребный образ жизни.

Раньше я бы сказала, что самым недостойным мужским поступком является измена. Но с опытом приходит понимание, что все мы люди и совершаем ошибки. Недостойный поступок — унижение женщины, когда мужчина предал свою женщину и не позаботился о её будущем.

Между людьми сначала происходит узнавание и понимание, подхожу ли я под идеал мужчины, это интуитивно чувствуется обоими. Я не рубль, чтобы нравиться всем. Моё достоинство — умение слушать, направлять мужчину, вдохновлять, быть заботливой и нежной, ухоженной.

Для того чтобы отношения развивались, необходимы совместные моменты, которые могут разделить два любящих человека. Для того чтобы продлить ощущение влюбленности, важно выделять время для двоих и придумывать интересный досуг.

Мои первые отношения распались из глупости, неосознанности. Они основывались на инстинктах и страсти, потому и были недолговечны, только разрушили психику друг друга. Я была 6 лет в браке, расстались из за того, что постепенно начали развиваться в разные стороны. С течением времени наша духовная связь прекратилась.

Чтобы звать девушку замуж, мужчина должен ощущать уверенность в завтрашнем дне. Финансовая стабильность, здоровье психическое и физиологическое, ведь на его плечах природой заложено быть ответственным не только за жену, но и за весь род».

Вероника, 25 лет, основатель и топ-мастер студии афроплетения

О себе девушка рассказала, что занимается в основном работой, на увлечения остается мало времени, но старается успевать всего понемногу.

«Мне сложно описать моего идеального мужчину, я никогда не задумывалась и не представляла какой-то идеал. Это сложно. Приятная внешность в наше время важна, а характер мужчины зависит от его увлечений и окружения. Терпимость и рассудительность должны быть.

Меня привлекает харизматичность, доброта и разносторонние интересы. А вот вспыльчивость, незнание меры во вредных привычках, нахальное поведение и грубое отношение к людям — оттолкнёт. Самым недостойным мужским поступком считаю грубое отношение к слабым и молчаливый уход от проблем.

Если у мужчины есть цель, уверенность в невесте, устойчивый фундамент под ногами для развития своей семьи — тогда он может звать девушку замуж. Большинство девушек говорят о своём умении вкусно готовить. Я готовить не люблю совсем, но я очень терпима, трудолюбива и чистоплотна. Тут скорее возникает вопрос, что мужчине важно в его женщине.

Мои предыдущие отношения длились 4 года. Много хорошего почерпнула для себя, человек прекрасный. А негативного — пристрастие человека к алкоголю и компьютерным играм меня сильно напрягает. У всех разные причины. Пустяковые и серьёзные. Я лично не увидела в своём будущем счастья в тех отношениях».

Марина, 34 года, ведущая мероприятий

Помимо работы девушка любит путешествовать, слушать музыку, смотреть фильмы и читать книги. «Описывать внешность мужчины, с которым бы я хотела провести всю свою жизнь, — это значит ограничить чью-то возможность завоевать мое сердце. Внешность для меня вторичный фактор. Привлечь мужчину — не цель. Важно разглядеть в нём своего человека. Достоинство женщины, которое привлечёт мужчину, — верность. Настоящему мужчине нужна верная жена, которая даёт ему твёрдую стабильность.

Мужчина, не способный взять на себя ответственность за свои слова, поступки и решения, не сможет стать ответственным и за свою семью. Он бессознательно переложит свои прямые обязанности на женщину. А двоевластие в доме всегда заканчивается крахом.

Самым недостойным поступком считаю унижение слабых. Не важно даже, кто это будет: котёнок в подъезде, случайная женщина за рулём или пожилой старик. Что должен иметь мужчина, чтобы звать девушку замуж? Твёрдую уверенность, что это «она». Остальное — сопутствующие факторы. Если нет уверенности в том, что это его женщина, стоит подумать трижды, делать предложение или нет.

Люди расходятся из-за эгоизма. Когда молодые люди начинают встречаться, объект их внимания не он сам, а человек, с кем ему хочется всегда быть рядом. Потом приходят будни и появляется эгоизм. В нашем государстве нет института семьи, где бы учили, что семья — это прежде всего «отдавать». Настоящая семья — это растоптанный эгоизм».

Екатерина, 27 лет, помощник директора

Девушку привлекает активный отдых, например игра в теннис, велосипедные прогулки. Любит готовить, природу и рыбалку. В свободное время занимается саморазвитием и обучается рекламе и маркетингу. «В мужчине важна не внешность, а мужской характер и поступки. Но я отдала бы предпочтение брюнету с голубыми глазами. Мужчина должен быть и сильнее, и умнее, против которого не попрёшь. Но хочется, чтобы в то же время он был мягким и нежным со своей женщиной.

Небрежность, невнимательность, раздражительность, обидчивость, бесхарактерность — те черты, что оттолкнут меня от него. Если оставил женщину с ребёнком и ипотекой. Мужчина должен нести ответственность за свои дела и поступки в любых ситуациях.

Существует мнение, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Ничего подобного. Все мужчины любят глазами. Я не исключение, буду обольщать внешностью. А ещё я умею слушать и чувствовать. Главное — химия, она либо есть между мужчиной и женщиной, либо её нет.

Сейчас при знакомстве парней очень интересует социальный статус: квартира, машина, где работаешь и сколько зарабатываешь, — даже меня меньше эти вопросы волнуют. Должно быть равенство. Никто не упрекнёт никого, что ты живёшь в моей квартире.

Люди расходятся по разным причинам. Кто-то не хочет работать над отношениями, и самый простой вариант — расстаться. Отношения — это ежедневный труд. Кто-то сошёлся по молодости, повзрослев, решил, что выбор был неправильно сделан, у кого то пропали чувства. Самый главный опыт — любовь».

Мужчины, если вам понравились героини статьи и вы хотели бы познакомиться, пришлите несколько слов о себе и фото на she@ngs.ru, мы обязательно передадим информацию героиням. В теме письма указывайте имя симпатичной вам девушки.

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