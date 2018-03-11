По чему скучает Меган Маркл и почему она считает королевскую жизнь сложной

Вся жизнь Меган Маркл и Принца Гарри , как на ладони. Ни шагу без внимания репортеров и утвержденного регламента. Она, та женщина, о которой говорит весь мир, и которая находится под пристальным вниманием всей прессы мира. Нравится ли Меган такая жизнь? Примет ли она то, что привычно принцу с самого рождения?По чему скучает Меган Маркл и почему она считает королевскую жизнь сложнойКак утверждает Daily Mail , Меган считает королевскую жизнь сложной Она всегда была свободолюбива, и если радовалась, сердилась или расстраивалась из-за чего-либо, она прибегала к Твиттеру или к своему блогу, которые ей пришлось закрыть из-за ее нового положения. Несмотря на то, что у бывшей актрисы, а теперь новоиспеченного члена королевской семьи, все же были поклонники, она могла позволить себе вести нормальную жизнь, не боясь появляться на людях без охраны. Теперь, это практически невозможно. Все то, что так нравилось ей ранее, теперь недоступно. И все простые радости, как например, пойти с любимым вечером в кино, остались в прошлом.

Актрисе знакомо находиться на публике, и работать на нее, но она никак не ожидала, что будучи невестой принца, ей всегда нужно думать о безопасности. Так, прежде чем она стала появляться на публичных мероприятиях, Меган прошла курс по самообороне, дабы избежать непредвиденных ситуаций, вплоть до похищения.

Но, на что только не пойдешь ради любимого человека! И Меган, как истинная женщина, скорее всего, примет все то, что ей было доселе незнакомо и чуждо. Ведь Кейт Миддлтон тоже пришлось ко многому приспосабливаться. Однако, британская пресса пишет о том, что привыкнуть к королевской жизни помогает советами ни Кейт, а как ни странно, на помощь Меган пришла Камилла Паркер-Боулз, супруга принца Чарльза . Именно она, помогает адаптироваться Меган к укладу жизни королевской семьи. Напомним, что событие, которые ждем весь мир, а именно свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая.

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