Эксперт: очень мало женщин, которые добровольно готовы полностью признать лидера в мужчине

Семейный психолог Светлана Бояринова объяснила, с чем связан низкий процент граждан, готовых признать мужчину главой семьи, передает НСН.

"Сейчас в нашей культуре осталось очень мало женщин, которые добровольно готовы полностью признать лидера в мужчине. На это повлияли наша история, войны, семейные сценарии.

Почти не осталось ситуаций, когда женщина может довериться мужчине. Доверие сегодня — это скорее опасность, страх насилия и прочего. Поэтому действительно важно, чтобы люди чувствовали друг друга, слушали, чтобы учитывались их желания, и тогда у них будет ощущение, что их ценят, любят, и в семье всё будет гармонично", — заметила Бояринова.