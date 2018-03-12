Облом: вещи в сексе, которые отпугивают мужчин

Существует мнение, что мужчин очень легко завести, и в постели они непривередливы. Однако на самом деле определенные вещи в поведении потенциальной партнерши могут оттолкнуть мужчин, убив в них сексуальное желание.

Порно-звезда

Некоторые девушки, чтобы впечатлить партнера, в постели ведут себя слишком развязно и активно, переигрывают со стонами и пробуют самые невероятные позиции. Когда дело доходит до экспериментов, мужчины только за, но при попытке разнообразить процесс нужно непременно уточнять у партнера, не против ли он такой практики.

Симуляция

Секс в отношениях можно считать одним из способов общения партнеров, когда внимание концентрируется на касаниях, ощущениях, эмоциях, а также взаимной сексуальной энергии.

Мужчины могут почувствовать, когда девушка соглашается на близость только чтобы угодить, что может разрушить доверие в паре.

Грубость

В зависимости от ситуации и настроения, человек может хотеть нежного секса или более грубого. Однако парней часто расстраивает, что девушки отказываются от «хардкора», ведь это просто подразумевает более активные усилия со стороны каждого из партнеров. Безусловно, это больше касается тех, кто состоит в постоянных отношениях.

Умелость

Многие дамы полагают, что мужчин в сексе интересует только конечный результат. Однако на самом деле парни концентрируются на процессе, желая извлечь из него максимум приятных ощущений, поэтому не стоит делать «механические движения», лучше спрашивать, позволять себя направлять и обращать внимание на реакцию.

Неуверенность

Мужчин очень обижает, когда девушка стыдится секс и своего тела, стараясь все время спрятаться под одеялом и соглашаясь только на интим при выключенном свете. Это мешает наслаждаться процессом, заставляя думать о нюансах.

Команды

Иногда девушки во время секса слишком яростно выкрикивают команды, уточняя, что и как нужно делать. Конечно, важно направлять мужчину, чтобы он мог доставить удовольствие, но лучше делать это мягче, иначе парень подумает, что совсем не справляется, и между партнерами возникнет неловкость.

Отчужденность

Мужчин обижает, когда физически девушка находится в постели, но ее мысли при этом витают где-то далеко. Это выглядит так, словно для женщины происходящее крайне неприятно, что может свести все старания и попытки партнера доставить удовольствие на нет.