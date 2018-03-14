Ещё
«Гости были в восторге»: Борис Грачевский рассказал о кулинарных талантах супруги
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Гости были в восторге»: Борис Грачевский рассказал о кулинарных талантах супруги 

Eva.ru 14 марта 2018
Фото: Eva.ru
Знаменитый кинорежиссер Борис Грачевский решил рассказать подписчикам в сети о кулинарных талантах своей супруги Екатерины Белоцерковской. При этом он еще и наглядно продемонстрировал, какие столы закатывает его вторая половина во время прихода друзей в гости.
Российский режиссер, сценарист, основатель и бессменный художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» после того, как женился на женщине намного лет его младше, часто подвергается критике ос стороны общественности. Однако, несмотря ни на что, сам мужчина явно счастлив в браке и души не чает в своей избраннице. Он очень часто публикует в Инстаграме совместные снимки с супругой, рассказывает о ней, а сейчас решил показать еще и то, какой она является замечательной хозяйкой. «Вот такую красоту и вкусноту устроила моя прекрасная Катюша! Мои дорогие друзья, они же гости, были в восторге! Как хорошо иметь таких прекрасных друзей, а, главное великолепную хозяйку, она же очень любимая жена-чудо-чудесное!»
Такое разнообразие блюд на столе у Грачевского вызвало восторг у многих его подписчиков. Но Приличная их часть также особо отметила и с какой теплотой мужчина Борис рассказывает о Екатерине и очень ценит ее. «Как же приятно от тебя это слышать в адрес Катюши! Ты молодец, что так ценишь ее!» «Умничка!» «Обожаем Катюшу, а как поёт, от неё такой лучик света исходит, она такая умничка, красавица, стильная, и в идеальной форме!» «Меня позвать забыл… Поэты у нас не в чести… Увы!» «Вкусненько… Катя-кудесница!» «Ах!» Кстати, надо отдать должное и самой Белоцерковской. Под публикацией супруга в микроблоге, отвечая на вопросы и развевая сомнения Интернет-пользователей, она заявила, что всегда готовит все сама и это застолье — тоже плод ее стараний.
А некоторое время назад Грачевский показал несколько снимков на фоне легендарных достопримечательностей Парижа, а также блюда местного ресторана. Но самым главным для мужчины оказалось то, что он смог исполнить мечту своей жены.
Eva.ru: последние новости
Вместе до последних дней: Олег Табаков и его женщины 5 неожиданных развязок предыдущих сезонов шоу «Холостяк» «Она ему в дочки годится»: Венсан Кассель женится на Тине Кунаки
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность22
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело79
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой20
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение