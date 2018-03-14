«Гости были в восторге»: Борис Грачевский рассказал о кулинарных талантах супруги

Знаменитый кинорежиссер Борис Грачевский решил рассказать подписчикам в сети о кулинарных талантах своей супруги Екатерины Белоцерковской. При этом он еще и наглядно продемонстрировал, какие столы закатывает его вторая половина во время прихода друзей в гости.

Российский режиссер, сценарист, основатель и бессменный художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» после того, как женился на женщине намного лет его младше, часто подвергается критике ос стороны общественности. Однако, несмотря ни на что, сам мужчина явно счастлив в браке и души не чает в своей избраннице. Он очень часто публикует в Инстаграме совместные снимки с супругой, рассказывает о ней, а сейчас решил показать еще и то, какой она является замечательной хозяйкой. «Вот такую красоту и вкусноту устроила моя прекрасная Катюша! Мои дорогие друзья, они же гости, были в восторге! Как хорошо иметь таких прекрасных друзей, а, главное великолепную хозяйку, она же очень любимая жена-чудо-чудесное!»

Такое разнообразие блюд на столе у Грачевского вызвало восторг у многих его подписчиков. Но Приличная их часть также особо отметила и с какой теплотой мужчина Борис рассказывает о Екатерине и очень ценит ее. «Как же приятно от тебя это слышать в адрес Катюши! Ты молодец, что так ценишь ее!» «Умничка!» «Обожаем Катюшу, а как поёт, от неё такой лучик света исходит, она такая умничка, красавица, стильная, и в идеальной форме!» «Меня позвать забыл… Поэты у нас не в чести… Увы!» «Вкусненько… Катя-кудесница!» «Ах!» Кстати, надо отдать должное и самой Белоцерковской. Под публикацией супруга в микроблоге, отвечая на вопросы и развевая сомнения Интернет-пользователей, она заявила, что всегда готовит все сама и это застолье — тоже плод ее стараний.

А некоторое время назад Грачевский показал несколько снимков на фоне легендарных достопримечательностей Парижа, а также блюда местного ресторана. Но самым главным для мужчины оказалось то, что он смог исполнить мечту своей жены.