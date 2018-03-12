Можно ли найти «половинку» в Сети? Психологи — о правилах успешного поиска

Все больше жителей мегаполисов находят свои «половинки» в интернете. Нередко переписка на сайтах знакомств приводит даже к браку. Мы спросили у психологов, как правильно выбирать партнера в Сети, на что нужно обращать внимание в первую очередь и как распознать закоренелых «виртуальщиков», не готовых к реальным отношениям.

Три фото и четыре слова По мнению экспертов, начинать свою презентацию лучше всего с фото. Девушкам желательно загрузить минимум три удачных снимка. Первый — портретный с доброжелательным выражением лица. На втором можно показать себя в полный рост, а на третьем — поделиться живыми эмоциями в реальной жизни, будь то прогулка с собакой или отдых в горах. Желательно выбрать позитивно заряженную фотографию, которая бы нравилась вам и вашим друзьям. Если вы ищете серьезных отношений, ни в коем случае не стоит выкладывать откровенные фото или снимки в купальнике. Предложений будет много, но вас они едва ли устроят. Те же, кто ограничится одной фотографией, могут остаться незамеченными.

Мужчинам тоже стоит выложить свои удачные снимки, но такие, на которых будет видно, что он социально активен, полон энергии и востребован в своей среде. Например, в спортзале, за рулем. Подойдут и более экзотические: верхом на лошади или в пустыне. Это покажет вас как разностороннего и социально активного человека. Психологи отмечают, что для мужчин внешность не так важна, главное — активность и успешность.

Итак, фото готовы. Что написать про себя в анкете? Ни женщинам, ни мужчинам психологи не советуют писать свою полную биографию и планы на будущее. Достаточно нескольких ярких фраз и лучше всего сделать это с юмором. Девушки могут написать что-то вроде «люблю путешествовать, водить машину и печь блинчики». Подробно о себе писать не стоит — иначе ваш избранник или избранница могут решить, что вы зануда. Подробности эксперты советуют оставить для более близкого знакомства. Нужно, чтобы человеку по ту сторону экрана захотелось узнать вас поближе.

И просматривая чужие анкеты, нельзя забывать, что в интернете люди приукрашивают себя, начиная с фото и заканчивая возможностями и «регалиями». «Должна работать интуиция, но не у всех она развита. Огромное количество людей принимает желаемое за действительное, — предостерегает кандидат психологических наук, сексолог, член Российского научного сексологического общества Евгения Зоткина. — Но через какое-то время дистанция сокращается и человек „становится“ самим собой. С кем-то нужно сократить дистанцию, чтобы увидеть лучшее в человеке. А с кем-то никогда не нужно ее сокращать, потому что пока дистанция сохраняется, человек предстает таким, каким он хочет себя преподать».

Как выбирать? И женщинам, и мужчинам, которые хотят построить серьезные отношения, в графе «цель знакомства» нужно обязательно писать «любовь, отношения, семья и брак». Психологи отмечают, что важным пунктом являются дети — впоследствии из-за разных взглядов на этот вопрос пара может расстаться. Можно кратко написать про качества желаемого партнера.

Мужчинам, которые хотят получить много откликов, психологи советуют писать, что они ищут женщину, которую будут уважать и о которой будут заботиться.

На что обращать внимание Когда анкета готова, можно отправляться на поиски. И тут важно не пропустить некоторые «говорящие» нюансы. Очень многое можно узнать о человеке, просто внимательно просмотрев его анкету. Например, если женщина пишет, что она ищет самодостаточного, успешного и состоятельного мужчину, она подбирает человека, который будет ее содержать. Если мужчина пишет, что ищет «нормальную» женщину, которая будет о нем заботиться, это может означать, что всех своих бывших он считает ненормальными и рано или поздно так же отзовется и о вас. Люди часто прокалываются в таких мелочах.

Психологи советуют на таких сайтах рассказывать о себе максимально честно. «Иногда в интернет пространство выходят люди, не совсем уверенные в себе в реальной жизни. Вместо того, чтобы развивать себя как личность, человек представляет нереальный образ своему партнеру. А в финале получается деструкция, когда два человека встречаются и совершенно не соответствуют ожиданиям друг друга. Многие отрабатывают свои комплексы и остаются в некоей безопасности», — отмечает психиатр, аспирант кафедры психиатрии и наркологии клиники психиатрии им. Корсакова Анна Куликова

Выбирать самой Психологи советуют девушкам, составившим анкету, не только отвечать на входящие сообщения, но смотреть анкеты самой. Дело в том, что многие мужчины, занятые и редко заходящие на сайт, могут и не написать первыми. Как правило, они выбирают девушек по внешности и нередко наталкиваются на женщин, которые ищут «спонсоров».

Заинтересовавшим вас мужчинам можно написать что-то про его фотографии или как-то прокомментировать его рассказ о себе. Если, например, он пишет, что хочет прыгнуть с парашютом, можно написать, что вы уже прыгали, но повторять этот трюк не рискнете. Если фото избранника или избранницы понравились, но в анкете ничего не указано, можно прямо спросить, кого они ищут на этом сайте. Само нахождение на сайте — это уже нечто общее, что может объединить. Психологи советуют вести легкую и вежливую переписку

Оскорбления — не повод удалять аккаунт Не исключено, что вам могут написать что-то оскорбительное, нагрубить или предложить интим. Это ни в коем случае нельзя принимать на свой счет. К примеру, если мужчина пишет девушке что-то негативное о ее внешности, это говорит в первую очередь о его комплексах и несостоятельности. Особенно часто такие негативные отзывы получают девушки, которые заявляют, что ищут успешных молодых людей. Несостоявшийся мужчина может написать что-то вроде: «с такой внешностью и такие запросы». Но на самом деле он показывает свои внутренние комплексы — возможно, когда-то какая-то женщина упрекнула его в несостоятельности и т.д.

Таких людей надо просто сразу вносить в черный список.

Встретиться как можно скорее Затягивать переписку не стоит, чтобы она не превратилась в сетевой роман. Если, пообщавшись, вы поняли, что человек вам симпатичен, можно обменяться телефонами и для начала созвониться, а потом уже договориться о встрече. Самая частая ошибка, с которой сталкиваются люди на сайтах знакомств, — когда их просто засасывает туда как в трясину, отмечают психологи. И вместо того, чтобы строить настоящие живые отношения, они начинают затягивать переписку, роман в сети может длится неделями и даже месяцами.

Реальный человек с серьезными намерениями не настроен на долгую сетевое общение. Если же человек все время оттягивает встречу, ссылаясь на нехватку времени или не дает номер телефона, он таким образом тратит ваше время. Со временем может выясниться, что он сам состоит в браке и на сайте просто получает внимание, которого ему не хватает дома.

Как вести себя на первом свидании Первое свидание психологи советуют внести в четкие временные рамки — на тот случай, чтобы не пришлось придумывать, как уйти до того, как принесут десерт. Например, девушка может сказать, что у нее есть час свободного времени в обеденный перерыв. Если партнер вам не понравится, это избавит от неприятного времяпровождения, а если общение будет интересным — повысит его интерес.

"Для первого свидания можно заранее подобрать гардероб, подумать о внешнем виде и проработать список тем, которые можно обсудить, — советует Куликова. — Можно устроить свидание в привычном месте, чтобы снизить уровень тревожности — не отправляться в экстремальный поход в горы, а пообщаться в кафе".

Чтобы построить прочные отношения, эксперты советуют на начальном этапе сохранять дистанцию. «Многие женщины ставят себя в позицию, допуская возможность отсутствия конфетно-букетного периода, — поясняет Куликова. — На сайтах знакомств нивелируется этот момент завоевательства. Мужчина чувствует большую доступность. Из-за того, что он не сильно вложился в отношения на первоначальном этапе, ценность этих отношений для партнера может быть снижена».

Сергей, 31 год, выбрал жену в социальной сети Моя мама познакомилась со вторым мужем на сайте знакомств. Это было лет 16 назад, тогда это было в новинку. Я помню, как она приглашала подругу «на интернет», и они вместе сидели на этих на сайтах. Раньше это было не так просто, как сейчас — более романтично и человечно. В результате она вышла замуж, у них с отчимом сложился счастливый брак, родились двое детей.

Я тоже решил попытать счастье в интернете. Но сначала не хотел серьезных отношений и просто встречался на пару раз. А потом было сложно с этого «слезть» — эта легкость затягивает: заходишь на сайт, задаешь все параметры: возраст и т.д., ставишь цель свиданий — например, «для секса» или «романтических встреч». Иногда хотелось серьезных отношений, но не получалось. А потом все это начало надоедать, и я решил поискать что-то более серьезное, но уже в соцсетях.

Я вводил нужные мне параметры — возраст, город и просматривал девушек. Я выбирал девушек только из Москвы. У меня был такой пунктик — ты же не поедешь встречаться в другой город. У меня было много предубеждений. Тогда я жил один в трехкомнатной квартире, был очень мнительным и боялся, что за меня выйдут замуж ради квартиры. Иногда даже ставил конкретное имя, которое мне нравится. В тот раз я выбирал девушек с именем Марина.

Одна из них ответила, и мы начали переписываться, а через несколько дней я улетел в Египет. Эти две недели мы общались каждый день. За это время у нас усилилась эмоциональная связь, мы многое узнали друг про друга. Когда ты общаешься в сети, у тебя создается какой-то образ. Ты не видишь недостатки и что-то в голове дорисовываешь.

Я прилетел, и мы договорились встретиться. В первый раз мы пошли гулять на ВДНХ в музей иллюзий и на первой встрече были очень зажаты. Марина мне сразу очень понравилась, а она через год рассказала, что на первом свидании была очень разочарована. Я оказался намного моложе, чем она представляла, она искала серьезного мужчину и расстроилась. Потом она сказала: если бы мы встретились сразу, скорее всего, отношения бы не сложились. Тот период, когда мы привязались эмоционально, помог закрепиться отношениям, и я получил второй шанс на свидание. Мы продолжили встречаться, завертелись отношения, которые через год привели к счастливому браку.

Елена, 27 лет. «В Москве — только так. С таким плотным графиком это самое удобное» Я сидела на сайтах знакомств с перерывами. Особо не верила в то, что в интернете можно кого-то найти, и просто искала развлечений. Парни встречались разные. Из 400, которые писали, отвечала максимум 20-ти. Из них я встречалась с 4–5, и из них один мог оказаться женатым. Чаще всего, на первом свидании они казались нормальными, а при дальнейшем общении начинали всплывать «тараканы». Было много курьезных случаев: одному женатому мужчине супруга перед свиданием подсыпала слабительное. Но попадались и очень хорошие парни — одного из них я познакомила со своей подругой.

В какой-то момент я познакомилась со своим будущим мужем. Сначала он мне не понравился — показался обычным парнем. К тому же вскоре выяснилось, что он женат и у него есть ребенок. Когда я увидела его паспорт, мы чуть не расстались, но он объяснил, что они уже 1,5 года не живут вместе. Он начал заезжать ко мне каждый день на работу, и через три месяца мы начали вместе жить. Через месяц он развелся и еще через год мы поженились.