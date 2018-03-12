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«Познавайте себя, как женщину»: Александра Харитонова рассуждает о мужских изменах
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«Познавайте себя, как женщину»: Александра Харитонова рассуждает о мужских изменах 

Eva.ru 12 марта 2018
Фото: Eva.ru
Участница и эксперт телепроекта «Дом-2» Александра Харитонова всегда славилась своей откровенностью. Девушка в лицо говорит прямо все, что думает, и вовсе этого не стесняется. Также Саша без проблем подымает щепетильные темы в своем микроблоге. На днях она опубликовала размышление о мужских изменах.
Участница самой затянувшейся телестройки Александра Харитонова известна своим правдорубством. Не так давно девушка поделилась с подписчиками тонкими наблюдениями на тему кружевного белья и посоветовала женщинам и вовсе от него отказаться в виду того, что оно не нравится мужчинам. Пока неясно, последовали ли ее советам подписчицы, однако сама Александра продолжает философствовать на весьма пикантные темы в своем микроблоге.
Так, на днях девушка разместила довольно объемную публикацию, которая касается очень интимной сферы жизни каждого — секса и измен в браке. Харитонова спросила у подписчиков, что для них является секс и в какую категорию они могли бы его отнести: открытых тем или табуированных. Ну и задала извечный вопрос на тему мужских измен в браке, а точнее, их причин, и сама же сделала основательные предположения. Причины Александра перечислила следующие: 1. Все приедается, это как есть торт или черную икру каждый день. 2. Женщина не получается удовольствие от любовных утех, не знает своего тела, никогда не испытывала оргазма, который приходится имитировать на радость мужа. «Но просто сказать им неудобно, просто понять себя, им тоже постыдно и не правильно… Всем же внушили, что соитие — это действие, которым нужно заниматься при выключенном свете и в одной позе…» 3. Границы и рамки, которые женщина ставит в супружеском ложе. «…этого я делать не буду, то мне больно, а другое стыдно». С этого, по словам Харитоновой все и начинается. «И с каждой „ночью“ в голове мужа рождаются комплексы: я не удовлетворяю, я не привлекателен, может быть все потеряно и я уже не могу сделать приятно своей жене… Понимая, что жена имитирует, жена не хочет делать вещи, которые нравились ему… или хочется попробовать… Тогда он просто выходит из дома и ищет подтверждение своим „способностям“ с другими бабами».
Ну и, конечно, итог всего вышеперечисленного Харитонова подвела неутешительный, правда, дав несколько советов и наставлений: «Вы только представьте, у какого-нибудь красавчика „причиндал“ больше не будет работать?… убеждена, практически каждый ответит, что жить ему больше не зачем. Ну и что происходит после всех этих мыслей и не удовлетворенных желаний? Правильно, самцы выходят на охоту на других самочек. И находят тех, кто нравятся и удовлетворяют их потребности. Как не крути все мы, по своей сути, животные и инстинкты берут своё. Поэтому, берегите своих мужчин, сохраняйте брак и познавайте, обязательно, себя, как женщину.»
Судя по откликам на публикацию, Харитнова подняла довольно актуальную для ее подписчиц тему. Многие признались, что им не раз изменяли мужья, что вносило проблемы в семейную жизнь и наносило урон самооценке. Некоторые дали советы на тему сексуального просвещения — какие курсы посетить и книги почитать. Часть подписчиков Александры, правда, считает, что она придает слишком большое значение сексуальной стороне жизни и ей давно пора замуж, однако Харитонова отвечает, что замуж она вовсе не хочет, а на своей странице будет подымать те вопросы, которые считает нужными.
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