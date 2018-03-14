Певица МакSим снова выходит замуж?

На днях стало известно, что МакSим возобновила отношения со своим первым мужем и отцом старшей дочери Алексеем Луговцовым.

Как выяснилось, певица и ее бывший возлюбленный вновь ведут себя как пара. Правда, сообщалось, что пока что только на съемочной площадке. Артистка пригласила отца своей старшей дочки Александры стать главным героем в её новом клипе на песню «Дура». Кадрами со съемок исполнительница и поделилась со своим фанатами в соцсетях. Кстати, в клип будет включена постельная сцена между разведенными супругами.

МакSим не стала отрицать, что между ней и супругом могла вновь разгореться страсть. Но прямого подтверждения возобновившемуся роману не дала. «Я пока не могу сказать. Это секрет… В видео мы играем самих себя. У нас с Лешей сейчас прекрасные отношения. Они не всегда были такими. Но я рада, что нам удалось преодолеть все трудности. Поэтому это такой своеобразный клип-примирение!» — рассказала звезда.

Впрочем, позже оказалось, что МакSим воссоединилась с бывшим возлюбленным не только ради клипа: они действительно снова вместе. Более того, на безымянном пальчике её правой руки засияло колечко. Фотографией с новым украшением артистка поделилась в своем микроблоге. Правда, под фотографией МакSим сделала ссылку на известный российский ювелирный бренд, но если это просто реклама, то она могла бы надеть кольцо на другой палец или другую руку.