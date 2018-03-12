«Наконец-то с девушкой»: Дима Билан заинтриговал снимком с таинственной брюнеткой

Поклонники певца Димы Билана несказанно обрадовались, увидев его в компании красивой девушки. Кем приходится таинственная брюнетка артисту, неизвестно, но его фанаты уже практически женили кумира.

36-летний холостяк Дима Билан еще недавно демонстрировал свое нижнее белье на фото в Инстаграме, а его подписчики гадали, кто же сделал столь пикантный снимок. Накануне же артист показал фото, на котором он ужинает в ресторане с красивой девушкой. Поклонники Билана давно мечтают пристроить его в хорошие руки и следить за появлением наследников. Тем радостнее им было увидеть, наконец, своего кумира в компании прекрасной незнакомки.

«Очень милый (хоть слово это не люблю) вечер», — подписал фотографию Билан. Фанаты артиста принялись строить догадки, кто же это и, конечно, решили, что у Димы роман. Однако нашлись и комментаторы, которые предположили, что девушка может быть и просто другом, родственницей или же коллегой певца. При этом подписчики Билана единогласно решили, что девушка очень красива. «Очень приятно увидеть Вас, Дима, в компании красивой девушки» «Ну наконец-то с девушкой! Будем надеяться, что это любовь!» «Классная, даже не раздумывай»

«Какая красивая! И натуральное все! И нет банальных длинных волос» «Да может это сестра его? С чего вы взяли, что у них любовь?» «Дима, если это Ваша девушка, то я счастлива за Вас! Вам уже пора жениться и детишек растить» У Димы Билана некоторое время назад был роман с моделью Еленой Кулецкой. Однако влюбленные расстались, Елена с тех пор успела выйти замуж и родить дочь. О романах Билана ходили разные слухи, но ни один из них не был подтвержден.