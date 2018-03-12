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Новосибирская певица выпустила клип против стереотипов
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Новосибирская певица выпустила клип против стереотипов 

Собака 12 марта 2018
Фото: Собака
«Бытовая баба» эпатажной Ярославны Колес разбивает типичный стереотип — «Главное достижение в жизни девушки — выйти замуж».
Видео, выпущенное к 8 марта, снималось в нескольких локациях — в отеле Marriott, в квартире знакомых певицы и возле главного офиса «Сбербанка». По сюжету клипа Ярославна — бухгалтер, главное дело жизни которой — забота о своей семье, но в трудный момент она не получает от мужа и детей такой же поддержки. Певица говорит, что история вымышленная и к ее жизни не имеет прямого отношения, она хотела показать распространенную историю. «Раньше считалось, что нужно сначала отучиться, получить диплом, устроиться на работу, и только затем, после учебы, строить отношения с парнями. А теперь у девушки постоянно спрашивают, есть ли у неё парень».
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