Вечно молодая: Дженнифер Энистон затмила всех на вечеринке (фото)

Дженнифер Энистон рассталась со своим супругом Джастином Теру и начала жизнь с чистого листа. Теперь все свое свободное время актриса проводит в обществе друзей. Так, на днях Джен хорошенько повеселилась на дне рождения супруги Джимми Киммела — Молли МакНирни. Фотографии появились в соцсетях.

Дженнифер Энистон с подружками

49-летняя Энистон выглядела в этот вечер превосходно. Для небольшого «девичника» она выбрала черную шелковую блузку, которую, вероятно, сопроводила джинсами. Волосы актриса уложила легкой волной.

Дженнифер Энистон с подружками