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Вечно молодая: Дженнифер Энистон затмила всех на вечеринке (фото)
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Вечно молодая: Дженнифер Энистон затмила всех на вечеринке (фото) 

Журнал ОК! 12 марта 2018
Дженнифер Энистон рассталась со своим супругом Джастином Теру и начала жизнь с чистого листа. Теперь все свое свободное время актриса проводит в обществе друзей. Так, на днях Джен хорошенько повеселилась на дне рождения супруги Джимми Киммела — Молли МакНирни. Фотографии появились в соцсетях.
Дженнифер Энистон с подружками
49-летняя Энистон выглядела в этот вечер превосходно. Для небольшого «девичника» она выбрала черную шелковую блузку, которую, вероятно, сопроводила джинсами. Волосы актриса уложила легкой волной.
Дженнифер Энистон с подружками
Напомним, что Дженнифер Энистон и Джастин Теру начали встречаться в 2011 году, спустя четыре года они узаконили отношения, а в феврале этого года заявили о своем расставании. Детей у пары нет. Ранее актриса была замужем за Брэдом Питтом. Кстати, ходят слухи, что Джен звонила своему первому супругу накануне расставания с Джастином. Голливудский красавчик поддержал свою бывшую жену. Теперь поклонники надеются на воссоединение Питта и Энистон. Однако сама Джен не спешит с головой нырять в любовный омут. По словам инсайдера, она планирует уехать в отпуск вместе с подружками.
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