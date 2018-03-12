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Эмбер Херд нашла замену Илону Маску
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Эмбер Херд нашла замену Илону Маску 

7 Дней 12 марта 2018
Фото: 7 Дней
Эмбер Херд не имеет привычки надолго впадать в депрессию после разлуки с очередным бойфрендом. 31-летняя актриса, недавно повторно расставшаяся с миллиардером Илоном Маском, уже нашла себе нового бойфренда — в лице 57-летнего Шона Пенна.
Папарацци подловили Эмбер и Шона на днях в Лос-Анджелесе, за романтическим ужином в популярном здесь заведении — Sunset Tower Bar. Парочка ужинала при свечах, сопровождая свою трапезу бутылкой красного вина. Как засвидетельствовали другие посетители заведение, Шон и Эмбер откровенно флиртовали друг с другом. Причем оба были «при полном параде»: Херд нарядилась в то же платье, в котором блистала на предоскаровкой вечеринке. Где она, кстати, чуть не натолкнулась на своего «бывшего» — Маска.
Напомним: роман с Илоном начался у Херд еще в 2013-м. Однако потом она вышла замуж за Джонни Деппа, а отношения с Маском возобновились у нее только в 2016-м, когда она затеяла развод с Деппом. Но в августе прошлого года Херд и Маск снова расстались. Что, впрочем, не помешало им воссоединиться снова в декабре 2017-го. Однако в прошлом месяце, как стало известно, они расстались снова…
Что же касается Шона Пенна, который успел побывать в свое время законным супругом сначала Мадонны, а потом и Робин Райт, то и он обычно недолго грустит в одиночестве. Пенн всегда пользовался большим успехом у дам. С тех пор, как он, в 2010-м, развелся с Робин, с которой прожил в законном браке почти 20 лет, у него было, как минимум, два громких романа. Первый — со Скарлетт Йоханссон, а второй — с Шарлиз Терон. Причем, на последней он планировал жениться… Однако Терон отменила свадьбу с Пенном.
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