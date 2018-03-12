Эмбер Херд нашла замену Илону Маску

Эмбер Херд не имеет привычки надолго впадать в депрессию после разлуки с очередным бойфрендом. 31-летняя актриса, недавно повторно расставшаяся с миллиардером Илоном Маском, уже нашла себе нового бойфренда — в лице 57-летнего Шона Пенна

Папарацци подловили Эмбер и Шона на днях в Лос-Анджелесе, за романтическим ужином в популярном здесь заведении — Sunset Tower Bar. Парочка ужинала при свечах, сопровождая свою трапезу бутылкой красного вина. Как засвидетельствовали другие посетители заведение, Шон и Эмбер откровенно флиртовали друг с другом. Причем оба были «при полном параде»: Херд нарядилась в то же платье, в котором блистала на предоскаровкой вечеринке. Где она, кстати, чуть не натолкнулась на своего «бывшего» — Маска.

Напомним: роман с Илоном начался у Херд еще в 2013-м. Однако потом она вышла замуж за Джонни Деппа , а отношения с Маском возобновились у нее только в 2016-м, когда она затеяла развод с Деппом. Но в августе прошлого года Херд и Маск снова расстались. Что, впрочем, не помешало им воссоединиться снова в декабре 2017-го. Однако в прошлом месяце, как стало известно, они расстались снова…