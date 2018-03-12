В Уфе замужняя девушка ударила ножом пристававшего к ней друга семьи

Уфимские полицейские задержали подозреваемую в нападении на мужчину. Девушка призналась в содеянном, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По предварительным данным, девушка и ее муж принимали в своей квартире гостя, друга главы семьи. Вскоре застолье покинул супруг — он устал и пошел спать. После этого, друг семьи стал делать женщине недвусмысленные намеки. Возмущенная таким поведением хозяйка подняла шум. Девушка выбежала в подъезд, следом за ней вышел друг мужа. Конфликт закончился поножовщиной — возмущённая супруга пырнула знакомого мужчину.

По факту нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под стражей.