Сергей Безруков поделился редким фото с женой и подросшей дочерью

Известный российский актер Сергей Безруков вчера, 11 марта, отметил годовщину свадьбы с режиссером Анной Матисон , на которой он женился в 2016 году. Он был так рад получить множество теплых поздравлений и пожеланий от окружающих, что решил порадовать подписчиков редким снимком жены с маленькой дочкой Машей. Более того, на фото можно даже разглядеть лицо девочки в профиль. Отметим, что пока Сергей Безруков старается прятать малышку от посторонних глаз, а потому подобный снимок не мог не вызвать интерес у его поклонников.

Мои девочки! Мои самые дорогие и хорошие! Немного тепла вам всем в ленту. Спасибо за поздравления с годовщиной свадьбы! Искренне ваши Безруковы,

подписал актер фотографию.

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov) Мар 11, 2018 в 6:55 PDT «Как быстро растут дети, неужели дочка такая большая, а мне кажется только вчера родилась…», «Прекрасные!🌹❤️», «Приятно видеть счастливую семью!», «Наконец-то ыы нам показали Машуленьку, ура! Это исторический факт, спасибо! Ангелочек, право, красотулечка! И на мамочку-красавицу похожа и на папу-красавца!», — можно прочесть в комментариях. Напомним, Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон в марте 2016 года. Чуть позже, 4 июля, у пары родилась дочь Мария. Артист не часто делится фото с малышкой в соцсетях, оберегая ее от посторонних глаз. Больше снега! Больше снега! Ждём зиму! Всем доброго утра, Дорогие мои, Хоррошие!) Р. S. Есть ездовые собаки…А есть ещё ездовые ПАПЫ!) Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov) Янв 7, 2018 в 11:16 PST Также у Сергея Безрукова есть внебрачные дети — сын Иван и дочь Александра. Как уже писал «Летидор», актер еще в декабре дал интервью, в котором признался, что помогает их матери воспитывать ребят. Фото: Instagram / s_bezrukov