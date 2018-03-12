Гуф и Кети Топурия снова подогревают слухи о романе

О романе Кети Топуриz (31) и рэпера Гуфа (38) все заговорили еще в прошлом году, но тогда молодые люди отнекивались и говорили: они просто друзья. Но поклонников пары было не остановить: они были уверены, что именно из-за Гуфа Кети рассталась с мужем Львом Гейхманом

Официально ни солистка группы A'Studio, ни Алексей Долматов (настоящее имя Гуфа) свой роман так и не признали, зато в последнее время они увлеченно дразнят поклонников: делятся совместными фотографиями в Stories и Instagram.

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А теперь вот Гуф прокомментировал одну из публикаций Кети. «That’s my girl», — написал рэпер. А Кети ответила ему смайликом в виде поцелуя.

Ждем официального признания!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/guf-i-keti-topuriya-snova-podogrevayut-sluhi-o-romane-2/