Ещё
Гуф и Кети Топурия снова подогревают слухи о романе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гуф и Кети Топурия снова подогревают слухи о романе 

Peopletalk 12 марта 2018
Фото: Peopletalk
О романе Кети Топуриz (31) и рэпера Гуфа (38) все заговорили еще в прошлом году, но тогда молодые люди отнекивались и говорили: они просто друзья. Но поклонников пары было не остановить: они были уверены, что именно из-за Гуфа Кети рассталась с мужем Львом Гейхманом.
Официально ни солистка группы A'Studio, ни Алексей Долматов (настоящее имя Гуфа) свой роман так и не признали, зато в последнее время они увлеченно дразнят поклонников: делятся совместными фотографиями в Stories и Instagram.
все слайды
А теперь вот Гуф прокомментировал одну из публикаций Кети. «That’s my girl», — написал рэпер. А Кети ответила ему смайликом в виде поцелуя.
Ждем официального признания!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/guf-i-keti-topuriya-snova-podogrevayut-sluhi-o-romane-2/
Peopletalk: последние новости
Милота: Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец на свидании в Нью-Йорке Медовый месяц? Эмили Ратаковски с мужем отдыхают в Юте Неожиданно! Тина Кунаки и Венсан Кассель прилетели в Москву
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность23
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело80
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой21
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение