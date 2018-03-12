«Спим и видим, как бы обойти друг друга»: Анна Чиповская рассуждает о женской дружбе

Популярная российская актриса театра и кино Анна Чиповская опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте очень занимательное рассуждение на тему женских отношений и существования в них такого понятия, как дружба. Девушка также завуалированно обратилась к поклонникам с просьбой быть немного добрее и уделять меньше внимания пустым разговорам.

Судя по новой публикации в личном микроблоге известной российской актрисы Анны Чиповской, ее здорово задевают некоторые комментарии, полученные от посторонних людей, которые любят покопаться в чужой жизни и обсудить это с другими такими же любопытными аналитиками в сети. На днях обычно терпеливая и доброжелательная ко всем артистка все-таки не выдержала и написала довольно необычный для своего аккаунта философский текст-рассуждение, похожий скорее на завуалированную просьбу держать подписчиков свое мнение при себе.

«Говорят, женской дружбы нет. Говорят, мы все соперницы, сплетницы, завистницы, спим и видим, как бы обойти друг друга. Эта делает не то, та одевается не так, третья замуж не хочет, у четвертой одна карьера на уме, пятая и шестая вообще делают вид, что им пятнадцать, у седьмой муж какой-то «не такой», восьмая не хочет детей, девятая нарожала слишком много, десятая в принципе зачем. Люди вообще много говорят. Давайте жить в своё удовольствие. Давайте признаем это право для всех и каждого. Давайте будем добрее к себе и друг к другу, мы все по сути одно и то же. Будем счастливы, здоровы, и да прибудет с нами чувство юмора и удача», — иронично и деликатно написала всегда открытая и позитивная Чиповская в своем микроблоге.

Многие интернет-пользователи поддержали Анну в ее рассуждениях и оставили немало одобрительных комментариев под ее публикацией. «Подписываюсь под каждым словом, мудрый и красивый человек» «Так приятно читать эти очень правильные слова. Аня, спасибо вам за это!» «В женскую дружбу я тоже не верю. Но! Знаю исключения» «Сплетницы и завистницы — женщины некрасивые и злые, а прекрасным девушкам это неведомо» «Насчет доброты друг к другу — очень верно. Мы совсем ее растеряли. Слова классные. И насчет удачи и юмора тоже» «Согласна, женской дружбы нет! Или есть, но ненадолго!» К слову, Анна из той категории людей, что не только на словах способны призывать «быть добрее», но и делом доказывают свои жизненные принципы. В Москве на днях прошло масштабное мероприятие «Юна-фест», призванное помочь брошенным животным найти свою семью. Для того чтобы о фестивале узнало больше людей, многие знаменитости, в том числе и Анна, приняли участие в фотосессии с бездомными собаками.