Милота: Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец на свидании в Нью-Йорке

Бруклин Бекхэм (19) и Хлоя Морец (21), кажется, счастливы как никогда: они все свободное время проводят вместе и признаются друг другу в любви в Instagram. Папарацци на этот раз подловили их в Нью-Йорке. Влюбленные прогуливались по городу, а затем разъехались каждый по своим делам. И фотографы смогли запечатлеть их прощальный поцелуй.

Напомним, в прошлом ноябре пошли слухи о помолвке Хлои и Бруклина — тогда актрису заметили с очень стильным кольцом (на нем выгравирована буква B) на безымянном пальце.

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Они встречаются с 2014 года (то расходятся, то вновь сходятся), но последние несколько месяцев Хлои и Бруклин вообще не расстаются.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/milota-bruklin-bekhem-i-hloya-morets-v-nyu-jorke/