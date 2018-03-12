Ещё
Милота: Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец на свидании в Нью-Йорке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Милота: Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец на свидании в Нью-Йорке 

Peopletalk 12 марта 2018
Фото: Peopletalk
Бруклин Бекхэм (19) и Хлоя Морец (21), кажется, счастливы как никогда: они все свободное время проводят вместе и признаются друг другу в любви в Instagram. Папарацци на этот раз подловили их в Нью-Йорке. Влюбленные прогуливались по городу, а затем разъехались каждый по своим делам. И фотографы смогли запечатлеть их прощальный поцелуй.
Напомним, в прошлом ноябре пошли слухи о помолвке Хлои и Бруклина — тогда актрису заметили с очень стильным кольцом (на нем выгравирована буква B) на безымянном пальце.
все слайды
Они встречаются с 2014 года (то расходятся, то вновь сходятся), но последние несколько месяцев Хлои и Бруклин вообще не расстаются.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/milota-bruklin-bekhem-i-hloya-morets-v-nyu-jorke/
Peopletalk: последние новости
Медовый месяц? Эмили Ратаковски с мужем отдыхают в Юте Неожиданно! Тина Кунаки и Венсан Кассель прилетели в Москву Селена Гомес гуляет по Лос-Анджелесу с Библией в руках. И она чуть не столкнулась с Бибером!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность23
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело80
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой21
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение