10 конфузов в постели, знакомых каждой молодой маме 

Вы ещё утром договариваетесь с мужем, что вечер — только для двоих. Достаёте красивое бельё, готовитесь. Долго укладываете ребёнка, буквально на минутку ложитесь рядом с ним и …крепко засыпаете до утра. Да, прямо в пеньюаре и с макияжем.

В самый разгар кто-то из вас в темноте задевает говорящую интерактивную игрушку. Приходится продолжать под песенку Винни-Пуха или весёлый счёт в исполнении задорного говорящего щенка.

Всё идёт прекрасно, а ребёнок вдруг просыпается и начинает плакать. Ничего-ничего, лет через 18 отомстите, раньше вернувшись с дачи!

Муж целует вас, обнимает, а в голове крутится лишь одна мысль: «Хватит ли на завтра подгузников или надо будет с утра бежать в магазин?»

Во время прелюдии из груди начинает капать молоко…Нет, грудное вскармливание, конечно, чудесная вещь, но сейчас вам так явно не кажется.

Вы боретесь с желанием использовать все средства контрацепции сразу. Потому что…Через девять месяцев всё проходить по новой вы точно не готовы.

Вы еле сдерживаетесь, чтобы не обратиться к мужу со словами «А где наш сладкий папочка?»

Чем дольше, тем лучше? Да, конечно, но сейчас вам страшно жалко тратить время, в которое можно поспать.

Вы понимаете, что это всё гормоны, но интимный процесс вызывает в памяти старый анекдот: «Опять эти нелепые телодвижения?»

Это больно. Почти как в первый раз. Очень больно. Что там писали в журналах про дополнительную смазку? Можно мне сразу несколько упаковок?

С рождением ребёнка личная жизнь не заканчивается. Но интимные отношения несколько меняются. И порой совсем не в сторону романтики. Ситуации ниже — тому доказательство.