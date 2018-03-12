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10 конфузов в постели, знакомых каждой молодой маме
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10 конфузов в постели, знакомых каждой молодой маме 

Детстрана.ру 12 марта 2018
Фото: Детстрана.ру
С рождением ребёнка личная жизнь не заканчивается. Но интимные отношения несколько меняются. И порой совсем не в сторону романтики. Ситуации ниже — тому доказательство.
  • Вы ещё утром договариваетесь с мужем, что вечер — только для двоих. Достаёте красивое бельё, готовитесь. Долго укладываете ребёнка, буквально на минутку ложитесь рядом с ним и …крепко засыпаете до утра. Да, прямо в пеньюаре и с макияжем.
  • В самый разгар кто-то из вас в темноте задевает говорящую интерактивную игрушку. Приходится продолжать под песенку Винни-Пуха или весёлый счёт в исполнении задорного говорящего щенка.
  • Всё идёт прекрасно, а ребёнок вдруг просыпается и начинает плакать. Ничего-ничего, лет через 18 отомстите, раньше вернувшись с дачи!
  • Муж целует вас, обнимает, а в голове крутится лишь одна мысль: «Хватит ли на завтра подгузников или надо будет с утра бежать в магазин?»
  • Во время прелюдии из груди начинает капать молоко…Нет, грудное вскармливание, конечно, чудесная вещь, но сейчас вам так явно не кажется.
  • Вы боретесь с желанием использовать все средства контрацепции сразу. Потому что…Через девять месяцев всё проходить по новой вы точно не готовы.
  • Вы еле сдерживаетесь, чтобы не обратиться к мужу со словами «А где наш сладкий папочка?»
  • Чем дольше, тем лучше? Да, конечно, но сейчас вам страшно жалко тратить время, в которое можно поспать.
  • Вы понимаете, что это всё гормоны, но интимный процесс вызывает в памяти старый анекдот: «Опять эти нелепые телодвижения?»
  • Это больно. Почти как в первый раз. Очень больно. Что там писали в журналах про дополнительную смазку? Можно мне сразу несколько упаковок?
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