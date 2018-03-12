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Беременная Ева Лонгория отдыхает с мужем в Майами
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Беременная Ева Лонгория отдыхает с мужем в Майами 

Peopletalk 12 марта 2018
Фото: Peopletalk
Ева Лонгория (42) и ее муж Хосе Антонио Бастон (49) сейчас отдыхают в Майами. Вчера их видели на прогулке перед ужином, который они провели на яхте. Беременная Ева на отдыхе о шикарных нарядах решила забыть — выбрала стиль кэжуал.
Смотри фото здесь.
Напомним, о беременности актрисы стало известно в декабре прошлого года, говорят, что пара ждёт мальчика и он должен появиться на свет уже весной.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/beremennaya-eva-longoriya-otdyhaet-s-muzhem-v-majami/
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