Беременная Ева Лонгория отдыхает с мужем в Майами

Ева Лонгория (42) и ее муж Хосе Антонио Бастон (49) сейчас отдыхают в Майами. Вчера их видели на прогулке перед ужином, который они провели на яхте. Беременная Ева на отдыхе о шикарных нарядах решила забыть — выбрала стиль кэжуал.

Смотри фото здесь.

Напомним, о беременности актрисы стало известно в декабре прошлого года, говорят, что пара ждёт мальчика и он должен появиться на свет уже весной.

все слайды

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/beremennaya-eva-longoriya-otdyhaet-s-muzhem-v-majami/