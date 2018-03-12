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Анастасия Решетова поделилась редким фото с Тимати
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Анастасия Решетова поделилась редким фото с Тимати 

WMJ.ru 12 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Тимати и Анастасия Решетова встречаются с 2015 года. Но свои отношения пара предпочитает не афишировать. Только в прошлом году влюбленные стали вместе выходить в свет, а в соцсетях их совместные фотографии можно пересчитать по пальцам одной руки. Но несколько часов назад Анастасия опубликовала фото с возлюбленным. «Красавчики все-таки», — лаконично подписала снимок Решетова. Совместное фото с Тимати побило последние рекорды в Instagram Решетовой, набрав более 160 тысяч лайков и почти две тысячи комментариев. Фолловеры обсуждают пару, а некоторые признаются, что были даже не в курсе, что Анастасия и Тимати вместе. А тебе нравится эта пара? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram, Starface.ru
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