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Почти 500 пар узаконили свои отношения в Подмосковье в праздничные выходные
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Почти 500 пар узаконили свои отношения в Подмосковье в праздничные выходные 

360tv.ru 12 марта 2018
Фото: 360tv.ru
480 пар узаконили свои отношения в Московской области в праздничные выходные, несмотря на то, что 8 и 9 марта работали далеко не все ЗАГСы региона.
Химчане Нина и Андрей из тех пар, которые выбирали дату заранее. Заявление в Химкинский ЗАГС принесли еще в январе, и только в марте настал долгожданный день свадьбы. Правда, цели сыграть свадьбу, именно в международный женский день, у жениха и невесты не было.
А другие молодожены день выбирали по звездам. Ольга и Николай 6 лет вместе и даже воспитывают ребенка, но все равно бракосочетание решили провести в благоприятный день.
10 числа у нас родился сын, ну и по всем звездам этот день идеально подходит — самые благоприятные дни в марте — это 3, 10 и 14 числа
— Ольга Солнцева, невеста.
Выделить самые востребованные в ЗАГСе дни достаточно сложно. У бракосочетаний тоже есть свои лимит — по новым правилам в день можно провести не больше 20 регистраций. Торжественных или нет — не важно. Ну, а самые популярные дни недели для свадеб — это пятница и суббота. Хотя расписаться можно и в любой другой день, кроме понедельника.
Март для свадеб — непопулярный месяц. У православных христиан сейчас великий пост и хоть саму церемонию бракосочетания церковь не запрещает, многие отказываются от женитьбы
из-за  ограничений в меню.
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