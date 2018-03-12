А может все-таки роман? Криса Прэтта снова заметили в компании блондинки

Крис Прэтт расстался со своей женой Анной Фэрис в августе прошлого года. Теперь у каждого из них свой путь — актриса почти сразу после развода закрутила роман с оператором-постановщиком Майклом Барреттом. Теперь и Крис нашел свою любовь. Актера уже не первый раз замечают в компании одной и той же девушки.

В начале марта звезду фильма «Стражи Галактики» сфотографировали вместе с таинственной блондинкой в одной популярной кофейне в Лос-Анджелесе. На днях парочку вновь удалось запечатлеть на ланче, но на этот раз в заведении Katsuya. Имя девушки, которая составила компанию Крису, пока не известно.

Крис Прэтт с подружкой

Крис Прэтт с подружкой