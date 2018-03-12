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А может все-таки роман? Криса Прэтта снова заметили в компании блондинки
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А может все-таки роман? Криса Прэтта снова заметили в компании блондинки 

Журнал ОК! 12 марта 2018
Крис Прэтт расстался со своей женой Анной Фэрис в августе прошлого года. Теперь у каждого из них свой путь — актриса почти сразу после развода закрутила роман с оператором-постановщиком Майклом Барреттом. Теперь и Крис нашел свою любовь. Актера уже не первый раз замечают в компании одной и той же девушки.
В начале марта звезду фильма «Стражи Галактики» сфотографировали вместе с таинственной блондинкой в одной популярной кофейне в Лос-Анджелесе. На днях парочку вновь удалось запечатлеть на ланче, но на этот раз в заведении Katsuya. Имя девушки, которая составила компанию Крису, пока не известно.
Крис Прэтт с подружкой
Крис Прэтт с подружкой
Напомним, что ранее инсайдеры говорили, что Крис Прэтт якобы закрутил роман с Оливией Манн, но их совместных фото не смогли добыть даже папарацци. Крис от комментариев, а вот Оливия решила высказаться и написала целое письмо, обращенное к Анне Фаррис, в котором заверила ее, что у них с Крисом нет никаких романтических отношений.
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