Ещё
Ученые: женщины меньше жалеют о случайном сексе, если сами делают первый шаг
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые: женщины меньше жалеют о случайном сексе, если сами делают первый шаг 

Газета.Ru 12 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Женщины меньше сожалеют о случайном сексе, если инициировали его сами — к такому выводу пришел коллектив ученых из Норвегии и США. Подробности исследования были опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.
Ранее уже было установлено, что женщины чаще мужчин сожалеют о связях на одну ночь. Теперь же ученые решили выяснить, почему это происходит. Опрос 547 норвежских и 216 американских гетеросексуальных студенток показал: наиболее удовлетворены случайной связью были женщины, которые сами сделали первый шаг. Также довольными оказались женщины, которым попался умелый партнер, доставивший им удовольствие.
Женщины, которые идут на контакт первыми, имеют здоровое отношение к своей сексуальности и обладают большим выбором партнеров по сравнению с женщинами, которых склонил к сексу мужчина, отмечают исследователи.
Женщины, которые согласились на предложенный мужчиной секс, и получили от него удовольствие, также менее склонны сожалеть о случившемся. Для мужчин, однако, качество секса не играет важной роли, отмечают исследователи. Причины они видят в биологических различиях: женщина может забеременеть и поэтому, возможно, оценивает умелого партнера как более качественного мужчину.
Газета.Ru: последние новости
Милош Бикович: церковное венчание — это свято, а гражданский брак — это скорее бизнес-сделка Эксперт: очень мало женщин, которые добровольно готовы полностью признать лидера в мужчине Петербурженка решила начать жить заново и развестись с ушедшим 40 лет назад мужем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность23
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело80
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой21
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение