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Селена Гомес гуляет по Лос-Анджелесу с Библией в руках. И она чуть не столкнулась с Бибером!
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Селена Гомес гуляет по Лос-Анджелесу с Библией в руках. И она чуть не столкнулась с Бибером! 

Peopletalk 16 марта 2018
Фото: Peopletalk
Пару дней назад в Сети появилась новость о том, что Селена Гомес (25) и Джастин Бибер (24) решили взять паузу в отношениях. И временный разрыв никак не сказался на их привычках — оба продолжают ходить в одну и ту же церковь, только теперь не вместе, а по отдельности.
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Вот и вчера Селена и ее подруга чуть не столкнулись с Джастином в лос-анджелесской церкви. Гомес держала в руках Библию и выглядела очень счастливой. А когда девушки ушли, туда же на своей бирюзовой Lamborghini приехал Бибер. И тоже, кстати, выглядел довольным.
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Только мы все еще не понимаем, что пошло не так и почему они расстались. Ведь всего две недели назад в день рождения Джастина Селена сделала в Instagram пост: «В этот день родился кто-то очень важный для меня».
Ребята, сходитесь, нам больно!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/selena-gomes-gulyaet-po-los-andzhelesu-s-bibliej-v-rukah-i-ona-chut-ne-stolknulas-s-biberom/
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