Гуф перестал скрывать чувства к Кэти Топурии 

Уже больше года Гуф и Кэти прячут свой роман от общественности. Правда, в последнее время звезды все чаще стали намекать на свои чувства: то опубликуют фото с одним пейзажем, а то и вовсе обнародуют совместный кадр, на котором Топурия прячет лицо. Но при этом артисты до сих пор не подтверждают свои отношения. Впрочем, поклонникам это и не нужно. Ведь комментарии и лайки пары говорят все за них. Вот, например, несколько часов назад Гуф публично выразил симпатию Кэти. Под одним из ее снимков рэпер написал: «Это моя девочка». В свою очередь Топурия ответила ему смайлом-поцелуем. Разумеется, это не осталось незамеченным среди фолловеров звезд. Поклонники гадают: когда же пара решит объявить о том, что они счастливы вместе? Напомним, впервые о романе пары заговорили в начале прошлого года. Тогда Кэти была официально замужем. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram